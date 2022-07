Des petits services aux plus gros travaux, la plateforme met en relations les bricoleurs avérés et les particuliers.

Un meuble à monter et des travaux de plomberie mais vous n’êtes pas bricoleur ? TaskRabbit permet de mettre en relation des particuliers avec des « taskeurs » pour effectuer des travaux ponctuels dans votre maison.

La plateforme de mise en relations pour des services de proximité a été rachetée en 2017 par le géant IKEA. Depuis, la firme a délégué son service de montage de meubles à TaskRabbit.

Après l’ouverture récente d’IKEA à Nice, la plateforme a connu un bond de 87% de demande de tâches dans la région. Une demande et une ouverture sur laquelle TaskRabbit a voulu surfer en étendant son offre à la Principauté.

Une facilité d’utilisation

Ainsi, il est dorénavant possible de faire appel aux « taskeurs » pour effectuer des petites tâches quotidiennes et domestiques comme le montage d’un meuble, de petits travaux, des livraisons ou encore le nettoyage d’une pièce. Pour cela, rien de plus simple, les « taskeurs » affichent leur tarif pour chaque service et il est ensuite possible de choisir celui ou celle qui viendra en aide aux habitants de Monaco.

Le juste prix

Les prix varient selon le « taskeur » mais sont compris entre une vingtaine d’euros et plus de 60 € selon le type de travail demandé et sa durée. Un système d’avis, comme il est possible de retrouver sur Uber, permet de savoir si une personne est fiable et travaille bien et combien de « tasks » a-t-elle déjà faites.

Une concurrence féroce ?

Une solution pratique déjà présente en principauté grâce à un concurrent Smiile. La solidarité monégasque aussi, qu’elle soit bénévole ou non, risque de ralentir le déploiement de TaskRabbit. En effet, la page Facebook Aide et solidarité entre les résidents de Monaco comptabilise déjà de nombreux appels à l’aide pour de petits services quotidiens.