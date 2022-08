Ce n’è per tutti, grandi e piccini.

Il Comune di Monaco vuole che quest’estate sia indimenticabile per i residenti e i turisti. Il porto Hercule è un must del Principato e forse lo è ancora di più quest’estate con tutte le attività organizzate all’insegna del divertimento e del refrigerio.

Per contrastare il forte caldo, sono stati allestiti lungo le banchine degli spazi verdi all’ombra dove potersi concedere un po’ di respiro e di relax o riposarsi mentre i bambini giocano.

Una marea di attività

Come le estati precedenti, per divertire grandi e piccoli il Comune ha organizzato e realizzato diverse attività. Per la prima volta sono disponibili moto elettriche per i bambini dai 3 agli 8 anni.

Proprio come gli anni scorsi, sono stati installati due campi da basket, uno per gli adulti e uno gonfiabile per i bambini, aperti entrambi dalle 15:30 alle 20:00.

LEGGI ANCHE: Dove e quando vedere i fuochi d’artificio a Monaco quest’estate

Torna inoltre il bellissimo carosello sulla Darse che incanta i bambini con un panorama mozzafiato che fa da sfondo.

Anche la Direzione del Turismo è presente sulle banchine con un centro di accoglienza turistica e un chioschetto per accogliere i visitatori e proporre una piccola pausa gastronomica e rinfrescante.

Torna infine il leggendario “Crazy Kart” con due piste gonfiabili accessibili ai bambini dai 3 anni in su.

Maggiori informazioni: +377 93 15 06 02