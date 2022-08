Pour petits et grands, chacun trouvera son bonheur.

Fraîcheur et amusement, la Mairie de Monaco souhaite faire de l’été un moment inoubliable pour les résidents et les touristes. Le Port Hercule est un endroit incontournable de la Principauté et il a des chances de l’être encore plus avec toutes les activités qui s’y trouvent cet été.

Pour lutter contre les fortes chaleurs, des espaces ombragés et végétalisés ont été installés le long des quais pour pouvoir souffler et se reposer quelques instants ou pendant que les enfants jouent.

Des activités en pagaille

Parce que oui, pour amuser petits et grands la Mairie a organisé et installé plusieurs activités comme les étés précédents. Cependant, pour la première fois, des E-motos ont fait leur apparition pour les enfants de 3 à 8 ans.

Comme les années précédentes, deux terrains de basket sont à la disposition de tous. Un pour les adultes et un autre gonflé pour les enfants. Ils sont tous les deux ouverts de 15h30 à 20h.

Le joli carrousel revient, lui aussi, sur la Darse pour émerveiller les enfants avec en toile de fond un panorama à couper le souffle.

La Direction du Tourisme s’invite aussi sur les quais en prenant possession d’un chalet d’accueil touristique et d’un kiosque pour accueillir les visiteurs et leur proposer une petite pause gourmande et rafraîchissante.

Enfin, le mythique « Crazy Kart » fait son retour avec deux pistes gonflables accessibles dès l’âge de 3 ans.

Plus d’infos : +377 93 15 06 02