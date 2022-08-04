Каждый найдёт здесь что-то своё, независимо от возраста.

Это лето может стать незабываемым для жителей и туристов благодаря усилиям Мэрии Монако, которая делает ставку ставку на прохладу и развлечения. Порт Эркюль всегда был одним из обязательных пунктов посещения страны, однако в этом году он имеет все шансы многократно повысить свою привлекательность для гостей благодаря целому парку аттракционов.

Для борьбы с удушливым зноем вдоль набережной оборудованы затененные зелёные зоны отдыха, где можно перевести дух, пока дети играют, забыв обо всём.

Развлечения на любой вкус

На радость большим и маленьким, которое лето подряд Мэрия страны организовала целую площадку развлекательных мероприятий. Премьерой в этом году стали детские электромотоциклы для юных гонщиков от 3 до 8 лет.

По традиции, для желающих открыты две баскетбольные площадки: классическая — для взрослых и надувная — для детей. Обе работают с 15:30 до 20 часов.

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Яркая карусель также вернулась на своё привычное место, чтобы поразить детей захватывающей дух панорамой на заднем плане.

По всем вопросам гостей страны проконсультируют в отделении Офиса по туризму, специально уставленном на набережной. На стенде организации посетители могут не только получить всю необходимую информацию, но также отдохнуть и освежиться.

Наконец, юные любители скорости не могли не отметить возвращение своего любимого картодрома «Crazy Kart», состоящего из двух надувных трасс для гонщиков от трёх лет.

Более подробная информация: +377 93 15 06 02