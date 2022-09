Il Jardin Exotique rimarrà aperto dal 25 settembre all’8 ottobre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Questo weekend, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il comune di Monaco organizza numerose esposizioni ad accesso libero.

Tra queste, c’è la mostra “Il Jardin Exotique, fonte d’ispirazione”. Il parco riaprirà in via eccezionale le porte al pubblico dal 25 settembre all’8 ottobre, sebbene sia attualmente chiuso per lavori da maggio 2020.

La mostra, organizzata in collaborazione con la Mediateca di Monaco, è organizzata in tre sezioni. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire o riscoprire la storia del Jardin Exotique durante il regno di Alberto I, il lavoro dell’artista Isabelle Mazzucchelli, realizzato con le piante del giardino e, infine, i disegni del botanico Francis Hallé.

LEGGI ANCHE: Marie Blanc: la donna dietro alcuni degli edifici più belli di Monaco

Altra mostra da non perdere: “Garden Club #1 – il cammino delle ceneri”, il 24 e 25 settembre, a cura della Scuola Superiore di Arti Plastiche – Padiglione Bosio. È previsto un programma di mostre curate e progettate dagli studenti della scuola; l’inaugurazione del progetto si terrà venerdì 23 settembre alle 17.30 presso il Padiglione Bosio, con accesso libero e gratuito.

Quest’esposizione fa parte anche del festival inedito della rete di arte contemporanea Alpes & Riviera BOTOX(S), che proporrà un percorso notturno tra le vie del Principato, intitolato “I visitatori della sera”, dal 23 al 25 settembre.

Informazioni: