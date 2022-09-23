С воскресенья, 25 сентября, по субботу, 8 октября, сад снова примет посетителей в рамках Европейских дней наследия.
В Европейские дни наследия, которые пройдут в Монако в эти выходные, мэрия организует несколько бесплатных экспозиций.
Среди них – «Экзотический сад – источник вдохновения». В порядке исключения сад, находящийся на ремонте с мая 2020 года, откроет свои двери посетителям с 25 сентября по 8 октября.
Экспозиция, организованная в сотрудничестве с Медиатекой Монако, разбита на три темы. Посетители ознакомятся с историей Экзотического сада в годы правления Альбера I, с работами художницы Изабель Мацучелли, выполненными из растений сада, и с рисунками ботаника Франсиса Алле.
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Еще одна интересная выставка – «Garden Club #1 – пепельный путь», организованная Высшей школой изобразительного искусства, пройдет 24-25 сентября в павильоне Бозио. На ней будет представлена новая программа экспозиций, руководство и оформление которых поручены студентам школы. Бесплатный вернисаж этого нового проекта состоится в пятницу, 23 сентября, в 17:30 в павильоне Бозио.
Эта экспозиция проводится также в рамках нового фестиваля современного искусства Alpes & Riviera BOTOX(S), который предлагает посетителям ночную прогулку по Княжеству – «Вечерние гости» – 23-25 сентября.
Полезная информация:
- Вход на выставки бесплатный
- 25 сентября с 10:00 до 17:00, затем до 8 октября, со вторника по субботу, с 09:00 до 17:00