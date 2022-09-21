Советник правительства и министр финансов и экономики страны поделился с нами своим видением того, какое место в Княжестве отводится инновациям, а также рассказал о различных формах поддержки начинающих предпринимателей.

Территория страны, возможно, и небольшая, но идеи поистине грандиозны. Когда мы попросили советника правительства и министра финансов и экономики Жана Кастеллини (Jean Castellini) высказать свою точку зрения о новаторских концепциях, его ответ был прост: «Это потрясающее средство с точки зрения имиджа и коммуникации в борьбе с некоторыми расхожими представлениями о Монако».

Несмотря на то что международная общественность частенько рассматривает Княжество сквозь призму исключительно туристической ценности, истинный потенциал страны гораздо выше. Об этом свидетельствуют многочисленные государственные программы поддержки различных предприятий, которые на всех уровнях отводят огромную роль инновационной составляющей.

Три основные структуры поддержки предприятий

В Монако мы заинтересованы в чём-то большем, нежели просто финансовая помощь. Наша цель состоит в том, чтобы шаг за шагом сопровождать предпринимателей — неважно, монегаски они или нет, — которые хотят попробовать себя в предпринимательстве. Именно поэтому были созданы три структуры: MonacoTech, Monaco Boost и Monaco Innovation Runway.

Бизнес-инкубатор MonacoTech

Вот уже пять лет бизнес-инкубатор и ускоритель стартапов MonacoTech помогает начинающим предпринимателям довести свои идеи до реализации, поощряя владельцев этих проектов уделять особое внимание инновациям. «Когда был запущен MonacoTech, мы объединили под его крышей все технологии. Мне кажется, что именно это имеет в Монако наибольший смысл, даже если последние пять лет заставили нас отдавать предпочтение одним секторам перед другими: например, технологиям в области здравоохранения (MedTech) или экологии (GreenTech)», — признается Жан Кастеллини.

© Бизнес-инкубатор MonacoTech

И не зря: стартапы под крылом MonacoTech получают в своё пользование площадку, где они могут обмениваться идеями и создавать синергию с другими бизнес-единицами, а также получать ценную помощь, такую как финансовый грант для покрытия первичных расходов или получения определенных услуг бесплатно. Многое из этого стало возможным благодаря партнерству с Палатой сертифицированных бухгалтеров (Ordre des Experts Comptables) или с Monaco Telecom, компанией, которая находится в авангарде большинства инновационных технологий в Княжестве.

Сегодня MonacoTech насчитывает, в общей сложности, не менее 45 бизнес-единиц, 20 из которых всё ещё находятся на территории бизнес-инкубатора.

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Инновации под знаком made in Monaco завоёвывают мир

Бизнес-инкубатор Monaco Boost

В том же здании располагается и второй бизнес-инкубатор: Monaco Boost. По словам Жана Кастеллини, созданная два года назад структура отличается тем, что «предназначена для монегасских предпринимателей». «В MonacoTech основной акцент сделан на технологической составляющей, тогда как в Monaco Boost попадают инновационные проекты, в основном продвигаемые гражданами Монако», — резюмирует министр финансов и экономики. Всего за два года здесь разместились 39 предприятий, сейчас в Monaco Boost работают 27 сотрудников и 17 студентов, проходящих производственную практику.

© Управление по связям с общественностью

«Поскольку Monaco Boost делит пространство с Monaco Tech, это генерирует синергию между компаниями. Monaco Boost иногда размещает у себя «выписанные» из MonacoTech предприятия: было бы обидно помогать стартапам, финансировать их, давать им возможность развиваться, а затем потерять их раз и навсегда. Каждый из проектов приносит пользу другому, не обязательно в плане деловых возможностей, но скорее в плане наставничества и обмена опытом. Это очень обогащает людей, когда они могут общаться и обмениваться идеями», — объясняет Жан Кастеллини.

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Шоурум Monaco Innovation Runway

Последняя из этих структур под названием Monaco Innovation Runway, запущенная в июле этого года, выполняет функцию демонстрационного стенда для предприятий, успешно реализовавших свои проекты.

«Идея заключалась в том, чтобы создать площадку для демонстрации, продвижения и рекламы технологических новинок. Пять лет назад нам, в сущности, некого было показывать. Сегодня мы занимаемся самыми разнообразными проектами, такими как здравоохранение, экологическая ответственность, морские технологии… Все они заслуживают того, чтобы иметь демонстрационный зал, витрину для представления», — рассказывает Жан Кастеллини, уточняя, что на данный момент еще слишком рано подводить итоги данной инициативы.

Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Но советник правительства и министр финансов не сомневается в успехе. У Княжества есть все основания гордиться результатами MonacoTech и Monaco Boost: «Около сотни постоянных рабочих мест в Монако и за рубежом были созданы стартапами, которым была оказана поддержка. Монегасская экономика получает от этого прямую выгоду, а инновации под знаком made in Monaco завоёвывают мир», — с удовлетворением отмечает министр.

Солидная финансовая поддержка

Разумеется, все эти структуры сопровождаются значительной финансовой поддержкой, что еще раз доказывает степень вовлеченности Княжества в сфере инноваций, в том числе, на международной арене.

Возглавляемое Франсуа-Ксавье Леклером (François-Xavier Leclerc) Управление экономического развития стоит за Монегасским инновационным фондом, который существует уже 25 лет, и Монегасским фондом «Эврика», созданным в 2005 году для поддержки совместных инновационных проектов.

Эта программа также поддерживает активное сотрудничество с государственным инвестиционным банком Bpifrance и его местными отделениями на базе двусторонних соглашений. «Вот прекрасный пример инициативы, выходящей за пределы наших границ, в которой участвуют участники местной экономической деятельности, хорошо знакомые с экосистемой, способствующей появлению, росту и развитию бизнеса», — добавляет Жан Кастеллини.

И последнее, но не менее важное: Horizon Europe. С 2019 года эта государственная программа предоставляет монегасским предприятиям возможность поучаствовать в грантах на проекты в области исследований и разработок, проводимых Европейской Комиссией: «И снова мы видим тесную связь Монако с Францией, а также с Европейским Союзом».

Отложенный из-за пандемии проект Horizon Europe наконец начинает свою работу. Первые проекты должны быть представлены в Европейскую комиссию до конца этого года. Ожидается, что три монегасские компании с высокой вероятностью получат финансовую поддержку, необходимую для запуска их проекта.

Постоянно развивающаяся законодательная база

Последний и очень важный аспект — это законодательная база, которая стремится идти в ногу с потребностями бизнеса. «Законодательная и нормативная база в Монако сегодня позволяет инновациям процветать. 20 из 40 стартапов MonacoTech уже транформировались в полноценные предприятия, а 4 из них даже создали Монегасские акционерные общества (SAM).

Это более сложные корпоративные структуры, требующие бóльших капиталовложений. Вызывает особое удовлетворение тот факт, что эти компании зародились и развивались в Монако, что их будущее уже подкреплено некоторыми гарантиями, которые дает учреждение Монегасского акционерного общества. У этих компаний уже есть за плечами история и авторитетность», — подчёркивает Жан Кастеллини.

На территории в два квадратных километра можно создать инновационные компании.

В ближайшее время в Национальный совет (Conseil National) должен быть внесен законопроект о корпоративном праве. Проект, в котором планируется «доработать существующие положения, в частности,для Монегасских акционерных обществ, и несомненно ввести новые корпоративные структуры, такие как акционерное общество упрощённого типа, которому зачастую отдают предпочтение начинающие предприниматели и стартаперы».

По мнению Жана Кастеллини, законодательные улучшения должны также привести к упрощению некоторых процедур, связанных с созданием компаний, а также к изменению философии государственного финансирования бизнеса в свете кризиса здравоохранения. «Одной из революций, которую мы все пережили, стала удаленная работа. Мы увидели, насколько она подходит для такого рода деятельности, как бизнес-инкубатор. (…) За прошедшие два года стало очевидно, насколько структура бизнес-инкубатора подходит для удалённой работы с предпринимателями, которые не обязаны ежедневно появляться в офисе. Это может стать толчком к размышлению, как именно мы можем их поддержать и им помочь, как с финансовой, так и с интеллектуальной точки зрения».

Способность к адаптации

И вновь советник правительства и министр правительства выразил однозначную уверенность: у Монако есть, что предложить бизнесу. «Я думаю, что в области инноваций ярко проступают те качества, которые позволяют экономике Монако стабильно расти, причем иногда в тех секторах экономики, которые мы обычно не ассоциируем с Княжеством. Монако — это не только туристическое направление: финансы и недвижимость – вот еще два основных сектора, но и здесь не обошлось без нововведений. Это можно увидеть в проекте освоения намывных территорий, который также является инновационным, в частности, с точки зрения экологии».

«Монако чрезвычайно пластично, мы можем разрабатывать индивидуальные решения для бизнеса. Площадки, которые мы использовали для Monaco Boost и MonacoTech, были бывшими промышленными помещениями в Фонвьее, им около пятидесяти лет. Они были преобразованы в пространства, полностью соответствующие уровню 20-х годов XXI века и позволяющие процветать технологическим новинкам. Мы постоянно шагаем в ногу со временем: так, например, Monaco Innovation Runway использует помещения, которые мы изначально не считали подходящими для демонстрационного зала инноваций, но мы нашли им применение. Такая адаптивность является преимуществом для предпринимателей и руководителей проектов».

По мнению Жана Кастеллини, Monaco Telecom является самым ярким примером того, какое значение Княжество придаёт прогрессу. «Это один из наших флагманов в плане инноваций. Запуск 5G-сетей или волоконно-оптической сети на 10 ГБ стали возможны благодаря присутствию в Княжестве этой корпорации, работающей в авангарде инновационных технологий. (…) Монако — территория инноваций. Я уверен, что эта инициатива как часть более глобального подхода способствует изменению имиджа страны в глазах людей. На территории в два квадратных километра можно создать инновационные компании. Это было верно пятьдесят лет назад и остается верным сегодня. Средства помощи разнятся, но поддержка со стороны государства остается неизменной».