Цель этого начинания – развивать экологическую мобильность между Францией и Княжеством.

В понедельник, 12 сентября, Князь Альбер II торжественно открыл в Босолее самую первую на французской территории станцию электрических велосипедов MonaBike, а также шесть эскалаторов. Пунктом MonaBike, работающим с июля, уже успели воспользоваться около двух тысяч человек.

Вместе с Князем на открытии присутствовали: государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout), советник правительства и министр по вопросам инфраструктуры, охраны окружающей среды и городского планирования Селин Карон-Даджиони (Céline Caron-Dagioni), ее предшественница, а ныне член Совета Короны Мари-Пьер Грамалья (Marie-Pierre Gramaglia), председатель Национального совета Стефан Валери (Stéphane Valeri), префект департамента Приморские Альпы Бернар Гонзалес (Bernard Gonzalez), мэр коммуны Босолей Жерар Спинелли (Gérard Spinelli), а также многочисленные должностные лица Монако и Французской Республики.

Князь Альбер II вместе с Жераром Спинелли (слева) и Бернаром Гонзалесом (справа) – © Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали (Manuel Vitali)

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Новые средства передвижения вписываются в глобальную политику экологической мобильности, проводимую Княжеским правительством. Заметим также, что еще до конца 2022 года в Босолее появятся три новых станции MonaBike:

Станция «Рынок» (Marché) (на 12 велосипедов) расположена напротив рынка Монте-Карло

Станция «Республика» (République) (на 12 велосипедов) расположена на бульваре Республики

Станция «Виктор Гюго» (Victor Hugo) (на 15 велосипедов) расположена на одноименной парковке

Что касается эскалаторов, Княжество софинансировало их строительство и внесло пять миллионов евро в общую сумму инвестиций, составившую одиннадцать миллионов. Всего в Босолее с 2018 года было установлено 10 эскалаторов.