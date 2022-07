Objectif : mettre en avant les innovations faites en Principauté, à l’échelle internationale.

L’innovation, toujours au cœur de la Principauté. Le 8 juillet dernier, le Prince Albert II, le Ministre d’Etat Pierre Dartout et Xavier Niel, actionnaire majoritaire de Monaco Telecom, ont inauguré le Monaco Innovation Runway, au sein de MonacoTech. Etaient également présents les Conseillers-Ministres Jean Castellini, Patrice Cellario et Isabelle Berro-Amadei, mais aussi Frédéric Genta, Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique.

Considéré comme « la scène de l’innovation en Principauté », Monaco Innovation Runway est un projet porté par MonacoTech et Monaco Telecom, qui s’inscrit dans la volonté globale du Gouvernement Princier de renforcer l’attractivité de la Principauté. Le but : mettre en lumière les infrastructures télécom et numériques, ainsi que les technologies de pointe développées à Monaco.

« Il fallait un écrin pour l’innovation à Monaco, c’est pour cela qu’on a créé Monaco Innovation Runway », commente Martin Peronnet, Directeur Général de Monaco Telecom, au micro de Monaco Info.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Lionel Galfré, Directeur de MonacoTech, ajoute : « Ce qui est innovant dans Runway, c’est qu’au-delà du fait que nous accompagnons les start-ups pour les mettre en valeur, et que Monaco fait tout ce qu’il peut pour soutenir les projets innovants, ici on va plus loin et on leur permet de se faire connaître à l’extérieur. Ça va être un endroit qui va catalyser les innovations de Monaco et regrouper les forces au service de l’innovation. »

Et pour mieux permettre aux invités de comprendre l’enjeu de ce nouveau dispositif, le public a pu découvrir quatre projets portés par le Gouvernement et impulsés dans le cadre du programme Extended Monaco, ainsi que six start-ups incubées chez MonacoTech :

Le Jumeau Numérique (Extended Monaco) : une interface 3D compilant toutes les données topographiques du territoire, pour prévoir l’évolution de la couverture mobile à Monaco et son optimisation suite à l’apparition des nouveaux projets immobiliers.

(Extended Monaco) : une interface 3D compilant toutes les données topographiques du territoire, pour prévoir l’évolution de la couverture mobile à Monaco et son optimisation suite à l’apparition des nouveaux projets immobiliers. Upciti : une solution de capteurs de données précises déployée en Principauté qui permet de monitorer en temps réel l’environnement urbain (par exemple, la mesure des flux de mobilité et l’analyse de la disponibilité des places de livraison.)

: une solution de capteurs de données précises déployée en Principauté qui permet de monitorer en temps réel l’environnement urbain (par exemple, la mesure des flux de mobilité et l’analyse de la disponibilité des places de livraison.) Vizua (MonacoTech) : une solution qui permet notamment d’échanger des maquettes numériques 3D à des fins de collaboration en temps réel, sans limite de taille ou de format de fichier, et sans avoir à télécharger une application ou des données.

(MonacoTech) : une solution qui permet notamment d’échanger des maquettes numériques 3D à des fins de collaboration en temps réel, sans limite de taille ou de format de fichier, et sans avoir à télécharger une application ou des données. Eurecom : un projet qui permet de mieux étudier les impacts d’un sinistre majeur, comme un tsunami ou des inondations à grande échelle.

: un projet qui permet de mieux étudier les impacts d’un sinistre majeur, comme un tsunami ou des inondations à grande échelle. eH2P (MonacoTech) : une start-up qui conçoit et produit des groupes motopropulseurs haute-performance propres (électriques et hydrogènes) pour le secteur de la marine et des sports automobiles. Projet de navette 0 CO2 à l’étude entre Nice et Monaco.

(MonacoTech) : une start-up qui conçoit et produit des groupes motopropulseurs haute-performance propres (électriques et hydrogènes) pour le secteur de la marine et des sports automobiles. Projet de navette 0 CO2 à l’étude entre Nice et Monaco. Bolt Cam (MonacoTech) : une start-up qui réinvente l’expérience de diffusion en direct des concerts et grands événements sportifs et culturels grâce à une expérience immersive inédite.

(MonacoTech) : une start-up qui réinvente l’expérience de diffusion en direct des concerts et grands événements sportifs et culturels grâce à une expérience immersive inédite. Coraliotech (MonacoTech) : une start-up qui développe, valorise et commercialise des actifs marins innovants pour les marchés du bienêtre, du soin et de la santé humaine.

(MonacoTech) : une start-up qui développe, valorise et commercialise des actifs marins innovants pour les marchés du bienêtre, du soin et de la santé humaine. InnoDeep (MonacoTech) : une start-up qui développe une plateforme permettant le diagnostic rapide et à distance, d’images médicales, pour la détection de la Covid-19 et du cancer du sein.