Du dimanche 25 septembre au samedi 8 octobre, le Jardin accueillera à nouveau du public pour les Journées Européennes du Patrimoine.

C’est dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, qui auront lieu à Monaco ce week-end, que la Mairie de Monaco organisera plusieurs expositions, en accès libre.

Parmi elles, « Le Jardin Exotique, une source d’inspiration ». Le parc rouvrira d’ailleurs exceptionnellement ses portes au public, du 25 septembre au 8 octobre, alors qu’il est actuellement fermé pour travaux, et ce depuis mai 2020.

Cette expo, organisée en collaboration avec la Médiathèque de Monaco, se déclinera selon trois axes. Les visiteurs sont invités à découvrir ou redécouvrir l’historique du Jardin Exotique sous le règne d’Albert Ier, le travail de l’artiste Isabelle Mazzucchelli, réalisé à partir de plantes du Jardin, et les dessins du botaniste Francis Hallé.

Autre expo à ne pas manquer : « Garden Club #1 – le chemin des cendres », les 24 et 25 septembre, par l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques – Pavillon Bosio. Elle proposera un nouveau programme d’expositions dont le commissariat et la scénographie seront confiés aux étudiant(e)s de l’établissement. Le vernissage de ce nouveau projet aura lieu ce vendredi 23 septembre à 17h30 au Pavillon Bosio, en accès libre et gratuit.

Cette exposition s’inscrit également dans le cadre d’un festival inédit du réseau d’art contemporain Alpes & Riviera BOTOX(S), qui proposera un parcours nocturne à travers la Principauté, intitulé « Les visiteurs du soir » du 23 au 25 septembre.

