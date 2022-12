A gennaio torna il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo

Nove interi giorni di spettacoli che intratterranno grandi e piccini con performance spettacolari.

A gennaio, l'arte circense torna nel Principato. Dopo una pausa di due anni dovuta al Covid, il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e il Festival New Generation Circus si uniscono per dare vita a un unico grande spettacolo.

Dal 20 al 29 gennaio 2023, il pubblico potrà scoprire il meglio del circo sotto lo Chapiteau de Fontvieille. Il programma prevede magia e illusione con il mago Peter Marvey, "pas de trois" a cavallo con René Casselly e numeri di giocoleria sensazionali con Kris Kremo e suo figlio Harrison.

Per il 45° anniversario del Festival e il 10° anniversario del New Generation, sono molte le sorprese che attendono il pubblico, una più incredibile dell'altra.

È già possibile prenotare i biglietti recandosi presso lo Chapiteau de Fontvieille, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, oppure tramite internet. Il costo per un posto a sedere parte da 30€ per gli adulti e da 10€ per i bambini.

Maggiori informazioni:Festival Internazionale del Circo