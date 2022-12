Natale a Place du Casino. Ecco le attività previste quest’anno

La magia delle feste si è ormai diffusa in tutto il Principato e l'emblematica Place du Casino non fa eccezione.

Il periodo natalizio è ufficialmente iniziato! Dopo aver inaugurato il Villaggio di Natale, la Principessa Charlène e i suoi figli, il Principe ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, si sono recati in Place du Casino accompagnati da Charlotte Casiraghi e il figlio per inaugurare le luminarie natalizie.

© SBM

Un Natale che fa tornare bambini

Fino all'8 gennaio, la Société des Bains de Mer (SBM) vi invita a festeggiare il Natale "come i bambini". Per farvi godere al massimo questo momento magico, la SBM ha installato una Christmas Promenade, con magnifiche decorazioni e luminarie, oltre a un percorso per rollerblade davanti al Casinò di Monte-Carlo.

Il percorso ospiterà cinque spettacoli di pattinaggio a rotelle l'11, il 14, il 18, il 21 e il 24 dicembre. Per immergersi ancor di più nell'atmosfera natalizia, il Café de Paris ha allestito uno chalet provvisorio ai margini del percorso, per riscaldarsi con una deliziosa cioccolata calda o con un'altra bevanda calda.

© SBM

LEGGI ANCHE: Niente pattinaggio sul ghiaccio: tutto quello che c’è da sapere sulla pista di pattinaggio a rotelle

Hotel e ristoranti si vestono a festa

Anche gli hotel SBM si sono vestiti a festa e sfoggiano decorazioni scintillanti. Ospitano inoltre piccoli eventi per tutto il mese di dicembre, come esibizioni di cori, sfilate di Babbo Natale e proiezioni sulla facciata del Casinò.

I ristoranti hanno rivisitato i loro menù per includere alcuni prodotti tipici di questo periodo, come ostriche, foie gras, champagne e altri piatti raffinati.

La pista di pattinaggio è aperta tutti i giorni dalle 11:00 alle 19:00 e fino alle 22:00 il venerdì e il sabato.

Maggiori informazioni: SBM