Рождество на площади Казино: какие события ждут нас в этом году?

Новогодние праздники в Княжестве готовят нам волшебные сюрпризы на каждом шагу, и легендарная площадь Казино — не исключение.

Рождественский сезон официально открыт! После торжественного открытия Рождественской деревни Княгиня Шарлен с детьми, Наследным Принцем Жаком и Принцессой Габриэллой прибыли на площадь Казино в сопровождении Шарлотты Казираги (Charlotte Casiraghi) с сыном, чтобы зажечь рождественскую иллюминацию.

© SBM

Рождество как в детстве

Вплоть до 8 января компания Société des Bains de Mer (SBM) будет делать все, чтобы вы отпраздновали Рождество, «как в детстве». Для того, чтобы в эти предпраздничные дни максимально порадовать гостей, SBM обустроило Рождественский променад с великолепными украшениями и иллюминацией, а также роликовую дорожку перед Казино Монте-Карло.

На дорожке пройдут пять спектаклей на роликах: 11, 14, 18, 21 и 24 декабря. Чтобы полностью погрузиться в рождественскую атмосферу, рядом с дорожкой Café de Paris поставило временное шале, где можно согреться бесподобным шоколадом или другими горячими напитками.

© SBM

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Отели и рестораны в рождественских тонах

Отели SBM также окрасились в рождественские тона. Свидетели тому – сияющие украшения и праздничные мероприятия в течение всего декабря: выступления хоров, шоу с Дедом Морозом, парады и световые шоу на фасаде Казино.

Рестораны также меняют свои меню, ставя на почетное место такие праздничные блюда, как устрицы, фуа-гра, шампанское и другие изысканные яства.

Роликовая дорожка открыта ежедневно с 11 до 19 часов, и до 22 часов по пятницам и субботам.

Более подробная информация: SBM