Noël sur la Place du Casino : quelles sont les activités prévues cette année ?

La magie des fêtes de fin d'année imprègne désormais toute la Principauté et l'emblématique Place du Casino n'y manque pas.

La saison de Noël est officiellement lancée ! Après avoir inauguré le Village de Noël, la Princesse Charlène et ses enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, se sont rendus sur la Place du Casino accompagnés par Charlotte Casiraghi et son fils pour lancer les illuminations de Noël.

© SBM

Un Noël comme des enfants

Jusqu'au 8 janvier, la Société des Bains de Mer (SBM) souhaite que vous fêtiez Noël « Comme un enfant ». Pour profiter au maximum de cette période féérique, la SBM a installé une Christmas Promenade, avec de magnifiques décorations et illuminations, ainsi qu'un sentier de rollers devant le Casino de Monte-Carlo.

Ce sentier accueillera cinq spectacles de patineurs à roulettes les 11, 14, 18, 21 et 24 décembre. Pour s'immerger encore plus dans l'ambiance de Noël, le Café de Paris a installé un chalet éphémère sur le bord du sentier pour se réchauffer avec un délicieux chocolat chaud ou autre boisson chaude.

© SBM

Hôtels et restaurants aux couleurs de Noël

Les hôtels de la SBM revêtent également les couleurs de Noël avec des décorations resplendissantes et de petits évènements organisés tout le mois de décembre comme des chorales, des défilés de Père Noël, des parades ou encore des projections sur la façade du Casino.

Les restaurants adaptent aussi leurs menus en faisant la part belle aux produits de fête comme les huîtres, le foie gras, le champagne et autres mets raffinés.

La piste de rollers est accessible de 11 heures à 19 heures tous les jours et jusqu'à 22 heures les vendredis et les samedis.

Plus d'informations : SBM