En janvier, le Festival International du Cirque de Monte-Carlo fait son grand retour

Neuf jours entiers de spectacles pour amuser les plus petits comme les plus grands avec des shows spectaculaires.

En janvier, l'art du cirque reprend place en Principauté. Après deux années de pause dues au Covid, le Festival International du Cirque de Monte-Carlo et le Festival New Generation Circus fusionnent pour créer un seul grand spectacle.

Du 20 au 29 janvier 2023, le public pourra découvrir le meilleur du cirque sous le Chapiteau de Fontvieille. Au programme, magie et illusion avec le magicien Peter Marvey, pas de trois sur cheval avec René Casselly et du jonglage sensationnel avec Kris Nemo et son fils Harrison.

Pour les 45 ans du Festival et les 10 ans de New Generation, de nombreuses surprises attendent le public, toutes plus surprenantes les unes que les autres.

Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places au Chapiteau de Fontvieille, du lundi au vendredi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures ou par internet. Le prix des places démarre à 30€ pour les adultes et 10€ pour les enfants.

Plus d'informations : Festival International du Cirque