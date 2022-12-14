В январе Международный цирковой фестиваль триумфально возвращается в Монако

Целых девять дней захватывающих представлений для взрослых и детей.

В январе дух цирка возвращается в Княжество. После двухлетнего перерыва из-за пандемии Международный цирковой фестиваль Монте-Карло и фестиваль New Generation Circus (Цирк нового поколения) сольются в одном колоссальном шоу.

С 20 по 29 января 2023 под крышей шапито Фонвъей публика восхитится истинными мастерами циркового искусства. В программе – знаменитый иллюзионист Петер Марвей, кавалерийское па-де-труа от Рене Кассели, а также ошеломительные номера жонглера-виртуоза Криса Кремо с его сыном Харисоном.

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На 45-летие фестиваля и 10-летие New Generation публику ждут многочисленные сюрпризы, одни круче других.

Забронировать места в шапито Вонвъей можно с понедельника по пятницу, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, или в интернете. Цены – от 30 евро для взрослых и от 10 евро для детей.

Дополнительная информация: Международный цирковой фестиваль