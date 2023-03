Ricky Martin in un concerto “muy caliente” quest’estate a Monaco

Un, dos, tres… Non so voi, ma noi l’abbiamo già in testa!

Quest’estate il pubblico monegasco assisterà a un incontro a dir poco inaspettato. Quello tra la star portoricana e… l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Dopo aver svelato i primi protagonisti del Monte-Carlo Summer Festival, che si svolgerà dal 21 luglio al 19 agosto, la SBM ha annunciato che Ricky Martin si esibirà martedì 11 luglio nella celebre Salle des Étoiles.

I suoi più grandi successi rivisitati

Conosciuto in tutto il mondo per hit come “Maria”, “La Copa de la Vida” e “Vida”, Ricky Martin accende il palcoscenico in ogni sua esibizione. Questa volta, la star latina si esibirà insieme all’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, una novità assoluta. Non è però la sua prima volta nel Principato: il cantante ha visitato Monaco nel 2014, in occasione dei World Music Awards.

© Monte-Carlo SBM

I 45 musicisti classici saranno diretti da Yvan Cassar, famoso per la sua iconica capigliatura e per le numerose apparizioni televisive. Compositore, pianista, arrangiatore e direttore musicale francese, ha accompagnato diverse icone del mondo della musica come Mylène Farmer, Johnny Hallyday, Charles Aznavour e Celine Dion, solo per citarne alcune. Per i fan del programma Star Academy: Yvan Cassar è entrato a far parte della giuria del talent show televisivo nel 2007.

La cena-spettacolo intitolata “Ricky Martin Symphonic” sembra davvero riservare parecchie sorprese, un evento da non perdere! I biglietti costano 400 euro e possono essere prenotati sul sito della SBM.