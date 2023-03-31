Этим летом в Монако будет жарко: с концертом в Княжестве выступит Рики Мартин

Un, dos, tres… Не знаем, как у вас, но у нас эта песня постоянно крутится в голове!

Этим летом монегасскую публику ждёт по меньшей мере неожиданный дуэт. Горячий пуэрториканский певец выступит вместе с… Филармоническим оркестром Монте-Карло. После объявления имён первых хедлайнеров Летнего музыкального фестиваля Монте-Карло, который пройдет с 21 июля по 19 августа, компания SBM сообщила, что во вторник, 11 июля, в знаменитом «Звёздном зале» выступит сам Рики Мартин.

Ремейки его главных хитов

Рики Мартин известен во всем мире благодаря таким хитам, как Maria, Livin’ La Vida Loca и She Bangs. На этот раз латиноамериканская звезда впервые выступит на сцене с Филармоническим оркестром Монте-Карло. Ранее певец уже бывал в Княжестве: в последний раз он приезжал в Монако в 2014 году на церемонию награждения World Music Awards.

© Monte-Carlo SBM

45 музыкантов классического оркестра исполнят ремейки поп-хитов под руководством Ивана Кассара (Yvan Cassar), легко узнаваемого по своей фирменной прическе и многочисленным выступлениям на телевидении. Французский композитор, пианист, аранжировщик и музыкальный руководитель, он аккомпанировал многим легендарным звёздам, таким как Милен Фармер (Mylène Farmer), Джонни Холлидей (Johnny Hallyday), Шарль Азнавур (Charles Aznavour), Селин Дион (Céline Dion) и многим другим. Поклонники реалити-шоу Star Académy наверняка помнят, что Иван Кассар вошел в состав жюри французского телевизионного конкурса талантов в 2007 году.

Как вы уже догадываетесь, ужин-шоу под названием Ricky Martin Symphonic обещает стать незабываемым, не стоит упускать такую возможность! Стоимость билетов составляет 400 евро, их можно забронировать на сайте SBM.