Guida alle piscine monegasche: per godersele al massimo quest’estate

Dove nuotare quest’estate? Quali sono le attività offerte dalle varie piscine del Principato? Monaco Tribune ha fatto un resoconto per voi.

Ogni anno, lo stadio nautico Rainier III, la piscina Saint-Charles e il centro nautico Albert II accolgono decine di migliaia di persone. Per chi già conosce queste strutture e per chi vuole scoprirle, ecco le istruzioni per l’uso per il 2023.

Lo stadio nautico Rainier III

Lo stadio nautico Rainier III © Comune di Monaco

Il complesso ha aperto sabato 29 aprile, ma attenzione al nuovo prezzo del biglietto! Per chi non vive a Monaco, infatti, è aumentato del 60%. Per gli adulti non è più 7,50€ ma 12€; dai 3 ai 17 anni non è più 6€ ma 9€ a persona. L’aumento è stato voluto dal sindaco Georges Marsan e dalla sua giunta lo scorso 28 marzo per limitare il numero di visitatori.

I bambini di età inferiore ai 12 anni possono accedere allo stadio nautico solo se accompagnati da un adulto.

La piscina ha uno scivolo e diversi trampolini. © Monaco Tribune

La piscina dispone di diversi trampolini da 1, 3 e 5 metri e di uno scivolo. Da maggio a ottobre vengono offerti corsi di acquagym, aqua bike e circuiti acquatici.

Indirizzo: Route de la Piscine, 98000 Monaco

Info utili: Orari di apertura

Centro nautico Alberto II

Centro nautico Alberto II © Stadio Louis-II

Nel cuore dello Stadio Louis-II, il Centro nautico conta tre piscine: una olimpionica, una per imparare a nuotare e una per i tuffi. Il centro offre allenamenti di pallanuoto, nuoto sportivo e nuoto sincronizzato, oltre a corsi di acquagym e apnea. Nonostante un guasto all’inizio di aprile a due unità di trattamento dell’aria, che ha costretto a una chiusura temporanea per due giorni, l’apertura estiva segna il ritorno del centro dopo diverse estati di ristrutturazione.

La Principessa Charlène al centro nautico Alberto II, poche ore prima del Torneo di Sainte Dévote, il 21 aprile. © Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

Nessun cambiamento significativo quest’anno, tranne il fatto che, a causa del Meeting Internazionale di Nuoto, il Centro nautico rimarrà chiuso dal 15 al 29 maggio compresi. La piscina per imparare a nuotare sarà chiusa già una settimana prima, a partire dall’8 maggio.

Indirizzo: 7 Av. des Castelans, 98000 Monaco

Info utili: trovate le tariffe e gli orari del centro nautico qui

La Piscina Saint-Charles

La piscina Saint-Charles © Comune di Monaco

La riapertura della piscina di Saint-Charles è prevista per la fine di maggio. L’impianto sportivo è rimasto chiuso dal 29 giugno 2022 ed è stato sottoposto a importanti lavori. Quest’anno sono previste tre nuove attività.

AquaPowerPlus: una sessione di allenamento in acqua! “È fitness in acqua, sempre a ritmo di musica, con un passo da rispettare. Ci sarà un mix di movimenti in piscina, allenamento all’esterno e un circuito da seguire dentro e fuori dall’acqua”, ha raccontato Sophie Potel, responsabile delle attività della piscina, a Monaco-Matin.

Aqua Relax: ispirata più allo yoga, questa attività è aperta a tutti e prevede esercizi di stretching e respirazione.

AquaMerMaid-Dolphin: un’attività riservata ai bambini che sanno già nuotare, a partire dai sei anni. Si tratta di una lezione di nuoto in cui il nuotatore deve posizionare le gambe in un monopinna e muoversi con movimenti ondulatori.

Queste tre attività si aggiungono a quelle già offerte durante l’anno: lezioni di nuoto prenatale, lezioni di “nuoto baby”, aquagym, aqua bike, stretching e lezioni di nuoto per adulti e bambini.

Indirizzo: 7 Av. Saint-Charles, 98000 Monaco