Non perdetevi gli spettacoli “sotto le stelle” a Ventimiglia quest’estate

Dall’1 all’8 luglio, due grandi nomi della musica italiana si esibiranno alla Cala del Forte Arena, una nuova location allestita sul lungomare da Marina Development Corporation.

Ventimiglia sarà presto un punto di riferimento per la cultura? È questo il progetto di Marina Development Corporation (MDC), la società del residente monegasco Robert Thielen. Dopo il grande successo della mostra “Cibo” di Steve McCurry al Forte dell’Annunziata, MDC presenta per l’estate 2023 “Marina di Ventimiglia – Eventi sotto le stelle”, con due concerti e uno spettacolo di stand-up comedy.

Mario Biondi si esibirà sabato 1 luglio alle 21:00 . Accompagnato dalla sua band, il cantante soul proporrà i suoi grandi classici, in particolare quelli contenuti nell’album “A Handful of Soul”, disco di riferimento a livello internazionale.

Venerdì 7 luglio, alle 21:30, Fiorella Mannoia, icona della musica italiana per il suo timbro inconfondibile, farà tappa a Ventimiglia con il suo spettacolo "Luce". Un evento straordinario in cui l'artista sarà affiancata dal noto pianista Danilo Rea. Entrambi saranno "illuminati" da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un'atmosfera incantevole.

A chiudere l'evento, salirà sul palco uno dei comici più popolari del momento, Antonio Ornano. Sabato 8 luglio, sempre alle 21:30, intratterrà il pubblico con uno spettacolo di cabaret al naturale e senza fronzoli. Chiamato "Anthology", il recital segna un primo bilancio della carriera del cabarettista ligure.

Piano di rigenerazione urbana a Ventimiglia a opera di Robert Thielen

Per la rinascita di Ventimiglia

“MDC continua con le sue molteplici iniziative al rilancio di Ventimiglia quale destinazione turistica di successo. Attività che culminerà solo con la realizzazione degli importanti progetti che attendono il nulla osta degli Enti Regionali per la realizzazione di Borgo del Forte, destinazione alberghiera-residenziale fronte-porto e Borgo del Forte Campus che rigenererà l’area del Campasso con una scuola internazionale, strutture per lo sport e un grande parco urbano”, commenta Giuseppe Noto, CEO di MDC. “Siamo particolarmente soddisfatti di aver organizzato, questa kermesse estiva, “Marina di Ventimiglia – Eventi sotto le Stelle” con Cala del Forte, partner strategico di grande importanza per il rilancio della destinazione”, conclude.

Maggiori informazioni

Tariffe: I prezzi dei biglietti per entrambi i concerti vanno da 30 a 50 euro, mentre per Antonio Ornano variano da 15 a 25 euro. I biglietti possono essere acquistati tramite Liveticket e Ticketone, oppure presso lo IAT di Ventimiglia (via Roma, 3Bis). Per qualsiasi domanda è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo info@mdc.tl.

Indirizzo: Cala del Forte Arena, Passegiata Marconi 5