Ne manquez pas les concerts « sous les étoiles » organisés à Vintimille cet été

Du 1er au 8 juillet, deux grands noms de la chanson italienne vont se produire au sein de la Cala del Forte Arena, un nouveau lieu de spectacle mis en place par Marina Development Corporation sur le front de mer.

Vintimille, bientôt une destination culturelle de référence ? C’est le projet de Marina Development Corporation (MDC) – la société du résident monégasque Robert Thielen – qui, après le grand succès de l’exposition « Food » de Steve McCurry à la Forte dell’Annunziata, présente pour l’été 2023 « Marina di Ventimiglia – Events under the Stars », soit deux concerts et un stand-up.

Mario Biondi se produira le samedi 1er juillet à 21h00 . Accompagné de son groupe, le chanteur de soul reprendra ses grands classiques et notamment ceux contenus dans « A Handful of Soul », un album de référence internationale.

Le vendredi 7 juillet, à 21h30, c'est Fiorella Mannoia, icône de la musique italienne pour son timbre de voix si particulier, qui fera une halte à Vintimille avec son spectacle « Luce ». Un spectacle extraordinaire dans lequel l'artiste est rejoint par le pianiste de renom Danilo Rea. Tous deux seront « illuminés » par une multitude de bougies qui les entoureront sur scène, créant une ambiance enchantante. Pour clôturer l'événement, l'un des comédiens les plus populaires du moment fera l'honneur de sa venue, il s'agit d'Antonio Ornano. Samedi 8 juillet, toujours à 21h30, un stand-up nature et sans fioritures attend le public. Baptisé « Anthologie », ce récital résonne comme un premier bilan de la carrière de l'artiste de cabaret ligure.

Robert Thielen, promoteur de l’essor de Vintimille

Pour la relance de Vintimille

« MDC poursuit ses nombreuses initiatives pour relancer Vintimille en tant que destination touristique à succès. Mais cela n’est possible qu’avec la réalisation d’importants projets en attente d’autorisation de la part des autorités régionales. Je pense notamment à la construction de Borgo del Forte, une destination hôtelière-résidentielle face au port, et Borgo del Forte Campus qui régénérera la zone Campasso avec une école internationale, des installations sportives et un grand parc urbain » , a commenté Giuseppe Noto, PDG de MDC avant d’ajouter : Nous sommes particulièrement heureux d’organiser cet événement estival, « Marina di Ventimiglia – Evénements sous les étoiles » avec Cala del Forte, un partenaire stratégique pour la relance de la destination »

Savoir +

Tarifs : Les prix des billets pour les deux concerts varient de 30 à 50 euros, tandis que ceux pour Antonio Ornano oscillent entre 15 et 25 euros. Les billets peuvent être achetés via Liveticket et Ticketone, ou à l’IAT de Vintimille (via Roma, 3Bis). Pour toute question contactez l’organisme à l’adresse suivante : info@mdc.tl

Adresse : Cala del Forte Arena, Passegiata Marconi 5