Billionaire: prima serata cabaret a Monaco prevista lunedì

Gli spettacoli del Billionaire si svolgeranno nella prestigiosa Salles des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo.

È il nuovo format per i party dell’estate a Monaco. Il Billionaire, creato da Flavio Briatore, arriva nel Principato lunedì 31 luglio, e resterà per una ventina di serate fino al 22 agosto. Oltre ai concerti del Monte-Carlo Summer Festival, la Salles des Étoiles, quando non ci sono star in cartellone, sarà regolarmente allestita per accogliere 350 spettatori intorno ai tavoli tondi per cene-spettacolo d’eccezione.

Come ha detto l’imprenditore su Monaco Info, il concept del Billionnaire è “fare festa”. 25 artisti, cantanti, ballerini e acrobati si esibiranno in performance eccezionali durante la cena . Questi artisti, “i migliori al mondo” secondo Flavio Briatore, si esibiranno tra una pietanza gourmet e l’altra preparati da Batuhan Piatti.

Insieme al suo staff, lo chef presenterà una cucina “ispirata all’Italia e all’Asia”, secondo quanto affermato da Stéphane Valéri. Per il presidente della SBM, “il Billionaire è un concept internazionale che si è dimostrato molto valido, in particolare a Dubai”, e dovrebbe attirare sia i residenti del Principato che i visitatori.

Dove: Sporting Monte-Carlo

Quando: dal 31 luglio al 22 agosto 2023

Costo della cena-spettacolo: a partire da 250 euro

Dress code: giacca obbligatoria – abbigliamento formale richiesto

Prenotazioni: +33 6 49 71 65 28

Per maggiori informazioni, consultate il sito della SBM