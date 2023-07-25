«Billionaire»: в этот понедельник в Монако за ужином состоится первое шоу кабаре

Спектакли «Billionaire» пройдут в престижном Звездном зале комплекса Sporting Monte-Carlo.

Это – НОВАЯ летняя праздничная программа в Монако. В понедельник, 31 июля в Монако стартует новое шоу Billionnaire, задуманное Флавио Бриаторе. До 22 августа пройдет около двадцати представлений. Параллельно с концертами Летнего фестиваля в Монте-Карло, Звездный зал в свободные дни будет оборудован круглыми столиками на 350 зрителей для эксклюзивных ужинов с представлениями.

Как метко заметил бизнесмен в эфире Monaco Info, «Billionnaire – это праздник». 25 артистов, певцов, танцоров и акробатов представят во время ужина исключительный спектакль. «Лучшие в мире исполнители», по мнению Флавио Бриаторе, будут сопровождать высокую гастрономию от Батухана Пиатти.

Вместе со своей командой шеф представит кухню, «навеянную Италией и Азией», уточнил Стефан Валери. Президент SBM заявил, что «Billionaire – международная концепция, хорошо зарекомендовавшая себя, в частности, в Дубае», она наверняка привлечет как жителей Княжества, так и туристов.

Дополнительная информация

Адрес: Sporting Monte-Carlo

Даты: с 31 июля по 22 августа 2023

Вход: ужин со спектаклем – от 250 евро

Дресс-код: пиджак обязателен – требуется корректная одежда

Бронирование: +33 6 49 71 65 28

Дополнительная информация – на сайте SBM