Il fascino del jazz e delle serate intime vi aspetta all’Hôtel Métropole

Un viaggio nell’epoca d’oro della musica.

A novembre e dicembre, il Lobby Bar dell’Hôtel Métropole Monte-Carlo vi invita a partecipare alle sue “Jazzy evenings”.

Vi aspetta un’atmosfera raccolta ed elegante, sulle note di un artista d’eccezione: Jaffa. Con una voce calda e profonda “degna di Louis Armstrong”, eseguirà gli standard del jazz alla voce e al pianoforte. Tra i brani eseguiti ci sono alcuni dei più grandi classici, come What a Wonderful World, Hello Dolly, Summertime e St. Louis Blues.

Ad accompagnarvi in questo viaggio unico nell’epoca d’oro della musica, troverete cocktail deliziosi e piatti raffinati.

Potete già prenotare il vostro tavolo al Lobby Bar per partecipare a una di queste serate speciali.