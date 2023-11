Profitez de magnifiques soirées jazz et cosy à l’Hôtel Métropole

Un voyage dans l’âge d’or de la musique.

En novembre et décembre, le Lobby Bar de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo vous ouvre ses portes pour des « Jazzy evenings. »

Au programme, une ambiance feutrée et élégante, au son d’un artiste exceptionnel : Jaffa. Avec une voix chaude et riche « digne de Louis Amstrong », il interprétera les standards du jazz au chant et au piano. Parmi les morceaux interprétés, vous retrouverez certains des plus beaux classiques, tels que What a Wonderful World, Hello Dolly, Summertime ou encore St. Louis Blues.

Pour accompagner ce voyage unique dans l’âge d’or de la musique, vous pourrez siroter de délicieux cocktails tout en dégustant des mets raffinés.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre table au Lobby Bar, pour profiter de l’une de ces soirées exceptionnelles.