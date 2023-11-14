Уютные вечера в ритме джаза от отеля Métropole

Путешествие в золотую эпоху музыки.

В ноябре и декабре Métropole Monte-Carlo приглашает вас насладиться атмосферой джазового волшебства в лобби-баре отеля.

«Джазовые вечера» обещают гостям уютную и элегантную атмосферу. Обладатель бархатного голоса с широким диапазоном, «достойным самого Луи Армстронга», исполнитель Джаффа споёт и сыграет классику золотого фонда джаза. В его репертуар входят такие непревзойденные хиты, как What a Wonderful World, Hello Dolly, Summertime и St. Louis Blues.

Изысканные блюда и коктейли дополнят вечер, создавая идеальное сочетание музыки и гастрономии.

Забронируйте столик уже сегодня, чтобы присоединиться к этой особой атмосфере.