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Мероприятие

Уютные вечера в ритме джаза от отеля Métropole

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 14 ноября 2023
джазовые-вечера-метрополь-монте-карло
Исполнитель Джаффа представит лучшие джазовые композиции © Hôtel Métropole Monte-Carlo
Автор: Camille Esteve
- 14 ноября 2023

Путешествие в золотую эпоху музыки.

В ноябре и декабре Métropole Monte-Carlo приглашает вас насладиться атмосферой джазового волшебства в лобби-баре отеля.

«Джазовые вечера» обещают гостям уютную и элегантную атмосферу. Обладатель бархатного голоса с широким диапазоном, «достойным самого Луи Армстронга», исполнитель Джаффа споёт и сыграет классику золотого фонда джаза. В его репертуар входят такие непревзойденные хиты, как What a Wonderful World, Hello Dolly, Summertime и St. Louis Blues.

Изысканные блюда и коктейли дополнят вечер, создавая идеальное сочетание музыки и гастрономии.

Забронируйте столик уже сегодня, чтобы присоединиться к этой особой атмосфере.

  • Когда: 23,24 и 25 ноября; 7,8 и 9 декабря, а также с 21 по 30 декабря 2023 г.
  • Во сколько: с 19:30 до 23:00
  • Где: лобби-бар Hôtel Métropole Monte-Carlo, 4, avenue de la Madone, 98000 Monaco
  • Информация и бронирование: (+377) 93 15 15 75 или bar@metropole.com
  • Вход свободный