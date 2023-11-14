Уютные вечера в ритме джаза от отеля Métropole
Путешествие в золотую эпоху музыки.
В ноябре и декабре Métropole Monte-Carlo приглашает вас насладиться атмосферой джазового волшебства в лобби-баре отеля.
«Джазовые вечера» обещают гостям уютную и элегантную атмосферу. Обладатель бархатного голоса с широким диапазоном, «достойным самого Луи Армстронга», исполнитель Джаффа споёт и сыграет классику золотого фонда джаза. В его репертуар входят такие непревзойденные хиты, как What a Wonderful World, Hello Dolly, Summertime и St. Louis Blues.
Изысканные блюда и коктейли дополнят вечер, создавая идеальное сочетание музыки и гастрономии.
Забронируйте столик уже сегодня, чтобы присоединиться к этой особой атмосфере.
- Когда: 23,24 и 25 ноября; 7,8 и 9 декабря, а также с 21 по 30 декабря 2023 г.
- Во сколько: с 19:30 до 23:00
- Где: лобби-бар Hôtel Métropole Monte-Carlo, 4, avenue de la Madone, 98000 Monaco
- Информация и бронирование: (+377) 93 15 15 75 или bar@metropole.com
- Вход свободный