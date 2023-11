La Coppia Principesca presente alla chiusura del Festival des Étoilés

La terza edizione dell’evento organizzato dalla Société des Bains de Mer si è conclusa nella Salle Empire dell’Hôtel de Paris.

Dal 29 settembre, gli chef stellati della Monte-Carlo SBM hanno accolto nelle loro cucine colleghi provenienti da tutto il mondo per dare vita a cene d’eccezione. L’ultima di queste si è tenuta all’inizio di novembre al Pavyllon Monte-Carlo, dove Yannick Alléno ha accolto lo chef svizzero con tre stelle Sven Wassmer per un menù di otto portate con cucina a vista, dove la brigata era impegnata in una danza sapientemente diretta dai due chef.

Sabato 11 novembre, la terza edizione dell’evento si è conclusa con una cena non a quattro, ma a otto mani. Alain Ducasse, Yannick Alleno, Marcel Ravin, Dominique Lory e i loro staff hanno cucinato per il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, accompagnati da Louis e Marie Ducruet, per un gala conclusivo di alta cucina.

I quattro chef hanno cucinato per gli invitati. © Eric Mathon / Palazzo del Principe

Ogni chef ha poi proposto uno dei suoi piatti forti. Per Dominique Lory, astice, gamberoni e triglie del Mediterraneo fresche; per Yannick Alléno, filetto di rombo con osso buco; per Marcel Ravin, pollame nero piemontese affumicato con zabaione di patate dolci e ravioli dell’orto; per Alain Ducasse, zucca butternut confit all’anice verde, pralina di semi, mousse di fromage blanc e granita allo yuzu.

Lo chef del Palazzo del Principe a Washington al servizio dei più bisognosi