Княжеская чета на закрытии Фестиваля звёздных шеф-поваров

Княжеская чета в сопровождении Луи и Мари Дюкруэ присутствовала на закрытии Фестиваля звёздных шеф-поваров вместе с генеральным исполнительным директором компании Monte-Carlo SBM Стефаном Валери и шеф-поварами холдинга, отмеченными звёздами «Мишлен». © Эрик Матон / Княжеский дворец

Третье по счёту мероприятие, организованное Société des Bains de Mer, завершилось гала-ужином в зале «Ампир» Hôtel de Paris.

С 29 сентября звёздные шеф-повары SBM Монте-Карло радовали гостей уникальными ужинами в сотрудничестве с мировыми кулинарными знаменитостями. Один из последних тандемов выступил в начале ноября в ресторане Pavyllon Monte-Carlo, куда Янник Аллено (Yannick Alleno) пригласил своего швейцарского коллегу Свена Вассмера (Sven Wassmer), удостоенного трёх звёзд от знаменитого Красного гида. Гостям был представлен ужин из восьми блюд, приготовленный на открытой кухне. Бригады шеф-поваров исполнили искусный кулинарный менуэт под руководством двух мастеров.

В субботу, 11 ноября, третий по счёту фестиваль завершился гала-ужином, на котором четыре шеф-повара — Ален Дюкасс (Alain Ducasse), Янник Аллено, Марсель Равен (Marcel Ravin) и Доминик Лори (Dominique Lory) — вместе со своими командами удивили гостей, включая Князя Альбера II и Княгиню Шарлен, а также Луи и Мари Дюкруэ, кулинарными шедеврами. © Эрик Матон / Княжеский дворец

Четыре шеф-повара создали произведения кулинарного искусства прямо на глазах у гостей. © Эрик Матон / Княжеский дворец

Каждый шеф-повар порадовал гостей своим фирменным блюдом. Доминик Лори подал блюдо из омара, креветок гамберони и свежевыловленной средиземноморской барабульки; Янник Аллено представил филе морского фазана, оригинально обернутое вокруг мозговой кости; Марсель Равен удивил копчёным филе редкой породы пьемонтских чёрных кур, поданным с сабайоном из сладкого картофеля и овощными равиоли; Ален Дюкасс предложил конфи из баттерната с зеленым анисом, семенным пралине, муссом из бланманже и кисло-сладкой гранитой из юзу.

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