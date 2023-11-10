Шеф княжеского дворца в Вашингтоне – к услугам самых бедных

В благодарность за то, что шефы готовили для американской ассоциации, первая дама США, Джилл Байден, пригласила их в Белый дом на обед – © Посольство Монако в США.

Кристиан Гарсиа работал вместе с шефами Елисейского дворца, Букингемского дворца, Белого дома и отеля Intercontinental Willard.

«Клуб избранных шефов» собрался в Вашингтоне с 29 октября по 2 ноября, чтобы приготовить исключительные ужины и подарить подкрепляющие блюда самым неимущим. Напомним, что эту элитную группу, основанную в 1977 году, называют «G20 гастрономии». И не спроста! Все ее члены – престижные персональные шефы руководителей государств и правительств своих стран.

Основатель клуба – Жиль Брагар –выступил с инициативой этой встречи в американской столице, а посольство Монако в США приложило все усилия, чтобы событие удалось. Так посол Монако, Маги Маккарио-Дойл, убедил послов Франции и Италии организовать отдельные приемы в честь шефов в своих соответствующих резиденциях.

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Приглашенные смогли оценить гастрономическое мастерство и лучшие продукты этих двух стран, а также продукцию Монакского спиртового завода: апельсиновый ликер и цитрусовый джин, которые пока еще не продаются в Северной Америке.

Обеды для ассоциации

В первый день своего визита 20 шефов посетили ассоциацию DC Central Kitchen, борющуюся с голодом и нищетой. Они проявили свои таланты в приготовлении 10 000 обедов, которые ассоциация ежедневно распределяет среди нуждающихся.

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Перед отъездом они отблагодарили послов своих стран, приготовив им обед силами шефов Елисейского дворца, Букингемского дворца, Белого дома и отеля Intercontinental Willard.

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Заключительный прием был организован Станисласом Вильгреном, владельцем ресторана «Cuisine Solution» и видным международным кулинаром. Шефы воспользовались случаем, чтобы вручить послу Маккарио-Дойл традиционную робу шеф-повара и почетный диплом в знак признания ее вклада в кулинарную дипломатию.