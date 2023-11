Le Chef du Palais Princier à Washington au service des plus démunis

Christian Garcia était notamment aux côtés des chefs du Palais de l’Élysée, de Buckingham Palace, de la Maison-Blanche et de l’Hôtel Intercontinental Willard.

Le « Club des Chefs des Chefs » s’est réuni à Washington entre le 29 octobre et le 2 novembre dernier afin d’un côté, de préparer des diners d’exceptions et d’offrir de l’autre, des plats réconfortants aux plus pauvres. Pour rappel, ce groupe d’élites fondé en 1977 est surnommé le « G20 de la gastronomie ». Et pour cause, tous ses membres occupent le rôle prestigieux de chefs personnels de chefs d’État ou de gouvernement dans leur pays respectif.

Si c’est son fondateur, Gilles Bragard, qui est à l’initiative de cette réunion dans la capitale américaine, l’ambassade de Monaco aux États-Unis a tout mis en œuvre pour que l’événement se déroule au mieux. Ainsi, l’ambassadeur de Monaco, Maguy Maccario-Doyle, a convaincu les ambassadeurs de France et d’Italie d’organiser chacun une réception en l’honneur des chefs dans leur résidence respective.

Christian Garcia : régaler les palais du Palais

Les invités ont pu apprécier le savoir-faire gastronomique et les meilleurs produits de ces deux pays, et les produits de la Distillerie de Monaco, comme sa liqueur d’oranges et son gin aux agrumes qui ne sont pas encore commercialisés en Amérique du Nord.

Des repas pour une association

Dans le détail, les 20 chefs ont consacré leur première journée à la visite de l’association DC Central Kitchen qui lutte contre la faim et la pauvreté. Ils ont ainsi utilisé leurs talents pour préparer quelques des 10 000 repas que l’association distribue chaque jour.

Les chefs présents ont également été invités à visiter le Pentagone – © Ambassade de Monaco aux Etats-Unis

Avant leur départ, les chefs ont tenu à remercier les ambassadeurs de leurs pays respectifs en leur offrant un déjeuner préparé par les chefs du Palais de l’Élysée, de Buckingham Palace, de la Maison-Blanche et de l’Hôtel Intercontinental Willard.

Une dernière réception de clôture a été organisée par Stanislas Vilgrain, propriétaire de « Cuisine Solution », acteur culinaire international. L’occasion pour les chefs de remettre à l’ambassadeur Maccario-Doyle la traditionnelle veste de grand chef ainsi qu’un diplôme honoraire en reconnaissance de son action pour la diplomatie culinaire.