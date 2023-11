Le Couple Princier présent pour la clôture du Festival des Étoilés

Le Couple Princier, accompagné de Louis et Marie Ducruet, étaient présents au gala de clôture du Festival des Étoilés, aux côtés de Stéphane Valeri, président-délégué de la Monte-Carlo SBM et des chefs étoilés du resort. © Eric Mathon / Palais Princier

La troisième édition de l’événement organisé par la Société des Bains de Mer s’est conclue dans la Salle Empire de l’Hôtel de Paris.

Depuis le 29 septembre, les chefs étoilés de la Monte-Carlo SBM ont accueilli dans leur cuisine des chefs du monde entier pour réaliser des dîners d’exception. Le dernier en date se tenait au début du mois de novembre au Pavyllon Monte-Carlo où Yannick Alléno a reçu le chef suisse Sven Wassmer, triplement étoilé, pour un repas en huit plats avec vue sur la cuisine ouverte où la brigade s’est affairée dans un bal savamment orchestré par les deux chefs.

Ce samedi 11 novembre, ce n’était pas un dîner à quatre mains mais bien à huit qui est venu conclure cette troisième édition de l’événement. Alain Ducasse, Yannick Alleno, Marcel Ravin, Dominique Lory et leurs équipes ont cuisiné pour le Prince Albert II, la Princesse Charlène, accompagnés de Louis et Marie Ducruet, pour un gala de clôture de haute gastronomie.

Les quatre chefs présents ont cuisiné devant les invités. © Eric Mathon / Palais princier

Chaque chef a alors proposé l’un de ses plats signatures. Pour Dominique Lory, une langouste, gamberoni et rouget de Méditerranée rafraîchis ; pour Yannick Alléno, un filet de turbot, noué sur l’os à la moelle ; pour Marcel Ravin, une volaille noire du Piémont boucanée accompagnée d’un sabayon de patate douce et raviolis du potager ; pour Alain Ducasse, une butternut confite à l’anis vert, pralin des graines, fromage blanc mousseux et granité yuzu.

Le Chef du Palais Princier à Washington au service des plus démunis