Le Chemin des Crèches: “Natale è un momento di gioia, un momento di pace in famiglia”

L’ideatrice dello Chemin des Crèches (Sentiero dei presepi), Fabienne Mourou, ha risposto alle domande di Monaco Info in occasione del 10° anniversario dell’evento.

“Sono passati esattamente 10 anni da quando le prime figure del presepe sono apparse sulla Place du Palais”. Intervistata dal canale televisivo nazionale di Monaco, Fabienne Mourou ricorda il lancio di questo progetto, partito da una semplice passione.

È un’eredità di famiglia, ma non c’è motivo per cui il Principato di Monaco non debba beneficiarne

“Ho una collezione che mi ha tramandato mia madre […] In famiglia abbiamo sempre avuto questa passione per i presepi e io ho la fortuna di viaggiare molto. Ogni paese che visitavo acquistavo i presepi, spesso artigianali, ai mercati. Così mi sono detta: è un’eredità di famiglia, ma non c’è motivo per cui il Principato di Monaco non debba beneficiarne”, racconta la donna, che è anche presidentessa dell’associazione monegasca Cordons de Vie. Ha poi aggiunto che il suo desiderio era “renderli accessibili a tutti, esporli in strada”.

Lo Chemin des Crèches nasce nel 2014 “per contribuire alla gioia del periodo natalizio e trasmettere il significato, i valori e la cultura dei presepi di tutti i continenti”. Così si legge sul suo sito web, dove aggiunge anche che l’associazione è stata appoggiata dal Principe Alberto II, che ne è anche Presidente onorario.

Fabienne Mourou e il Principe Alberto II all’inaugurazione dello Chemin des Crèches 2018-2019. ©Chemin des Crèches

Il percorso con 14 tappe è costellato di presepi di ogni tipo e vi aspetta dall’8 dicembre, giorno in cui l’arcivescovo di Monaco, monsignor Dominique-Marie David, ha pronunciato la sua benedizione durante la processione dell’Immacolata Concezione, all’8 gennaio. “L’Ufficio del Turismo, diceva che bisognava guadagnarsi lo spettacolo”, racconta Fabienne Mourou mentre descrive l’inizio del percorso in cima alla Rampe Major, che porta sul Rocher. Lì troverete presepi nella Place du Palais, nella Terrasse des Carabiniers e a Monaco-ville.

Quali presepi sono esposti?

“Abbiamo cercato di evolverci di anno in anno, per cui ci sono presepi da collezione molto belli, ma anche presepi tradizionali […] Presepi realizzati dai bambini e dalle scuole che hanno il fascino di essere fatti dalle mani dei più piccoli, e che si trovano tra i presepi più grandi e belli”, ha spiegato Fabienne Mourou a Monaco Info. Quest’anno hanno partecipato la F.A.N.B. du Rocher, il Cours St Maur, l’École des Révoires e l’École St Charles. I loro presepi sono esposti nel “Coin Créations Écoliers” (Angolo creazioni scolastiche) situato tra la seconda porta della Rampe Major e le grandi porte che conducono alla Place du Palais.

Qualche presepe esposto sulla Rampe Major. ©Monaco Tribune

“Le due cose si sposano molto bene e sono di incoraggiamento per le nuove generazioni che iniziano a nutrire una passione per i presepi”, afferma la fondatrice dell’evento. Inoltre, nella Rampe Major, in omaggio al Centenario di Ranieri III, sarà esposto un presepe artigianale realizzato dai giovani dell’associazione Foi Action Rayonnement sul tema del Circo di Monaco (si trova ai piedi della statua del Principe Ranieri).

Chi si occupa di creare il percorso?

Oggi Fabienne Mourou lavora con un “team tecnico”. “Nel corso degli anni, siamo stati estremamente fortunati da avere l’incredibile supporto del Dipartimento di Urbanistica. Con il passare del tempo, le varie organizzazioni del Paese ci hanno aiutato. Eravamo una realtà molto piccola e se volevamo che questa tradizione prendesse davvero piede a Monaco, avevamo ancora bisogno di aiuto”, afferma Fabienne, sottolineando che i preparativi per lo Chemin des Crèches iniziano “ad aprile”. La Régie du Palais, i Carabinieri del Principe, il Comune di Monaco e alcuni donatori privati sono coinvolti nell’organizzazione e nello svolgimento dell’evento.

“Che si abbia fede o meno, il Natale è un momento di gioia, un momento di pace in famiglia”, conclude Fabienne Mourou, che invita tutti a scoprire i presepi esposti a Monaco.