Le Chemin des Crèches : « Noël est un temps de joie, un temps de paix familiale »

La créatrice du Chemin des Crèches, Fabienne Mourou, a répondu aux questions de Monaco Info à l’occasion des 10 ans de l’événement.

« Ça y est, il y a exactement 10 ans que les premiers santons se sont posés sur la Place du Palais ». Interrogée par la chaîne nationale monégasque, Fabienne Mourou se remémore le lancement de ce projet, qui partait d’une simple passion.

C’est un patrimoine familial mais il n’y a pas de raison de ne pas en faire profiter la Principauté de Monaco

« J’avais une collection qui venait de ma mère […] On a toujours un peu cette passion de la crèche en famille et j’ai la chance de beaucoup voyager. De pays en pays, j’avais toujours cette passion donc je prenais toutes les crèches, souvent artisanales, sur les marchés et je me suis dit : c’est un patrimoine familial mais il n’y a pas de raison de ne pas en faire profiter la Principauté de Monaco », développe celle qui est aussi présidente de l’association monégasque Cordons de Vie, avant d’ajouter qu’elle souhaitait « en faire profiter dans la rue, que ça soit accessible absolument à tout le monde ».

En 2014, le Chemin des Crèches est créé « pour contribuer à la joie festive du temps de Noël afin de transmettre le sens, les valeurs et la culture des crèches de tous les continents », peut-on lire sur son site internet, où il est ajouté que la création s’est reposée « sur mission du Prince Souverain Albert II », d’ailleurs président d’Honneur de l’association.

Fabienne Mourou et le Prince Albert II à l’inauguration du Chemin des Crèches 2018-2019. ©Chemin des Crèches

Du 8 décembre, jour de l’inauguration par la Bénédiction de l’Archevêque de Monaco, Monseigneur Dominique-Marie David, lors de la Procession de l’immaculée Conception, au 8 janvier, un parcours en 14 étapes est donc à découvrir, parsemé de crèches en tout genre. « Comme le disait l’Office de Tourisme, un chemin, ça se mérite », précise Fabienne Mourou en décrivant le départ du Chemin en bas de la Rampe Major, qui mène au Rocher. Là-haut, les crèches se sont installées sur la Place du Palais, jusqu’à la Terrasse des Carabiniers et Monaco-ville.

Quelles crèches exposées ?

« On a essayé de progresser d’année en année donc il y a de très belles crèches de collections mais aussi des crèches artisanales […] Des crèches qui sont faites par des jeunes, par des écoles, qui ont justement le charme d’être faites par des mains d’enfants et qui sont au milieu d’un Chemin des Crèches où il y a également de grandes et belles crèches », explique Fabienne Mourou au micro de Monaco Info. Cette année, les établissements F.A.N.B. du Rocher, Cours St Maur, École des Révoires et École St Charles ont répondu présents. Leurs crèches sont présentées dans le « Coin Créations Écoliers » situé entre la Deuxième Porte de la Rampe Major et les grandes portes d’accès à la Place du Palais.

Quelques crèches exposées sur la Rampe Major. ©Monaco Tribune

« Les deux se conjuguent vraiment très bien, cela donne un dynamisme indiscutable pour les nouvelles générations qui commencent à se passionner pour les crèches », se réjouit la fondatrice de l’événement. Par ailleurs, dans la Rampe Major, en hommage au Centenaire Rainier III, sera exposée une Crèche Artisanale réalisée par les jeunes de l’association Foi Action Rayonnement sur le thème du Cirque de Monaco (au pied de la statue du Prince Rainier).

Qui crée ce chemin ?

Aujourd’hui, Fabienne Mourou travaille avec une « équipe technicienne ». « Au fil des années, on a eu la chance immense d’avoir la participation particulièrement efficace de la Direction de l’Aménagement Urbain. Au fur et à mesure, les différents organismes du pays nous ont aidé, ont compris qu’on était tout petit et que si on voulait que cette tradition puisse vraiment s’instaurer dans Monaco, il fallait quand même une aide indiscutable », remercie-t-elle, en rappelant que la préparation du Chemin des Crèches commence « au mois d’avril ». La Régie du Palais, les Carabiniers du Prince, la Mairie de Monaco et plusieurs donateurs privés participent également à l’organisation et à l’aménagement du Chemin des Crèches.

5 idées de cadeaux « Made in Monaco » pour Noël

« Qu’on ait la foi ou qu’on ne l’ait pas, Noël est un temps de joie, c’est un temps de paix familiale », conclura Fabienne Mourou, qui invite chacun à venir découvrir les crèches exposées à Monaco.