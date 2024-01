Quest’estate scoprite l’arte circense

I corsi della scuola di circo Tous en Piste tornano nel 2024 e le iscrizioni sono già aperte!

Dall’8 luglio al 9 agosto 2024, Tous en Piste propone cinque corsi estivi per giocolieri, acrobati e funamboli in erba. Per il terzo anno consecutivo, bambini e ragazzi avranno la possibilità di scoprire il mondo circense. Saranno seguiti da professionisti della scuola e raggruppati per età .

I corsi, divertenti e istruttivi, si svolgeranno sotto il famoso tendone del Festival del Circo di Monte-Carlo, dove si sono esibiti alcuni dei più grandi artisti del mondo. Sono rivolti sia a principianti che ad artisti esperti.

46ª edizione del Festival del Circo: numeri sempre più spettacolari

Ogni “studente” sarà seguito da istruttori qualificati. Corinne Edon, direttrice di Tous en Piste, afferma: “Il circo è un’infinita fonte di ispirazione e di sfide per i giovani. La nostra scuola stimola la creatività , l’espressione individuale e la fiducia in se stessi“.

I laboratori si svolgeranno nell’arco di cinque giorni, in sessioni di mezza giornata o di una giornata intera. Infine, al termine della settimana di formazione, “i ragazzi avranno l’opportunità di mostrare il loro talento in alcuni spettacoli speciali che si terranno alla fine dei corsi“, spiega la scuola. Le iscrizioni sono già aperte, che aspettate a prenotare il vostro posto?

Informazioni pratiche: