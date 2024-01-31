Познакомьтесь с цирковым искусством этим летом!

Курсы цирковой школы «Tous en Piste» пройдут летом 2024 года и запись уже началась.

С 8 июля по 9 августа цирковая школа «Tous en Piste» предложит 5 курсов для начинающих жонглеров, акробатов и эквилибристов. Вот уже третий год подряд детям и подросткам будет предоставлена возможность ознакомиться с цирковым искусством. Они будут заниматься с профессиональными артистами цирка и разделятся на возрастные группы.

Игровые и образовательные курсы пройдут под куполом знаменитого шапито Международного циркового фестиваля Монте-Карло, где выступали крупнейшие артисты мира. Они рассчитаны как на начинающих, так и для продвинутых участников.

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Все участники будут заниматься с опытными инструкторами. Корин Эдон, директор школы «Tous en Piste» утверждает, что «цирк – неисчерпаемый источник вдохновения и вызовов для молодежи, наша школа способствует их творческим инициативам, самовыражению и уверенности в себе.»

Курсы будут длиться пять дней по полдня или по целому дню. По окончании учебной недели «юные исполнители смогут показать свои таланты на специальных выпускных представлениях», указывает школа. Запись на курсы уже началась. Спешите забронировать места для ваших детей!

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