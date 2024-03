Dove imparare l’inglese a Monaco

Monaco ha sicuramente una dimensione internazionale. Per vivere e lavorare nel Principato ├Ę richiesta la conoscenza dell’inglese.

L’inglese, lingua della diplomazia, degli affari, del turismo e dell’ingegneria, ├Ę ormai una competenza imprescindibile nel mondo del lavoro. Monaco Tribune ha selezionato per voi gli istituti dove imparare la lingua dei Reali d’Inghilterra.

The Regency School of Languages

Fondata nel 1985, The Regency School of Languages offre un’ampia scelta di programmi di inglese. Sono previste lezioni individuali o in piccoli gruppi da 2 a 5 persone massimo, adatte a tutti i livelli, con possibilit├á di svolgerle sul posto, in azienda, a domicilio o online. Alcuni di questi corsi si concentrano su particolari ambiti, come quello bancario, finanziario, giuridico e medico. Inoltre, le lezioni sono tenute da professori madrelingua, diplomati e con esperienza.

Telefono: +377 92 05 21 21

District Formation

District Formation punta sulla flessibilità, con corsi che affrontano diverse tematiche. Dal livello A1 (principiante) al livello C1 o C2 (buona padronanza), la scuola offre corsi che si adattano alle esigenze degli iscritti. Che sia per scopi personali o professionali, troverete una serie di percorsi per bambini, adulti e perfino aziende.

Telefono: +33 4 93 71 34 06

L’Institut d’├ëtudes Tertiaires

Il corso di inglese dell’Institut d’├ëtudes Tertiaires si rivolgr agli adulti. Il programma ├Ę pensato soprattutto per le aziende, ma anche per i privati, sempre con un orientamento professionale. I corsi si tengono nei loro locali o nella vostra azienda, e sono studiati e adattati sulle esigenze degli studenti. Durante le lezioni si fa pratica con casi reali, studiando il vocabolario necessario per la comunicazione orale e scritta.

Telefono: +377 92 05 25 25

Carfax Education

Presente in Medio Oriente, Europa, America e Asia, Carfax Education si ├Ę stabilita a Monaco nel 2011 e si rivolge soprattutto ai giovani. L’organizzazione offre corsi a domicilio che vertono su diverse tematiche: affari, settore bancario, matematica… L’obiettivo ├Ę quello di preparare gli studenti che desiderano studiare in un’universit├á anglofona. Inoltre, offre anche corsi di inglese generale per migliorare la lingua per necessit├á scolastiche o professionali. Carfax viene incontro alle necessit├á delle famiglie, i corsi si basano sul modello britannico e sono tenuti a domicilio o online. Individuali o per piccoli gruppi, sono rivolti ad adulti e a bambini a partire dai 3 anni.

Telefono: +377 98 80 11 80

Università nella città di Beausoleil

Il corso dell’Universit├á della citt├á di Beausoleil ├Ę destinato in particolare ai principianti. Dal livello A1 al B2, il programma si concentra sulla grammatica e sul vocabolario. Al livello B1/B2, gli studenti affrontano anche temi sociali, letteratura, arte e biografie. I tre corsi proposti prevedono lezioni settimanali con attivit├á orali e scritte.