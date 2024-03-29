Курсы английского языка в Монако

В международной среде Монако английский язык стал практически обязательным условием жизни и работы в Княжестве.

Pеклама

Английский язык во всех областях – дипломатии, бизнесе, туризме, инженерии – стал неотъемлемой частью профессиональной среды. Для развития вашей карьеры Monaco Tribune знакомит вас с учебными заведениями, предлагающими курсы английского языка.

The Regency School of Languages

Основанная в 1985 году школа The Regency School of Languages предлагает широкий выбор программ обучения английскому языку. Заведение дает индивидуальные курсы, курсы для маленьких групп от 2 до максимум 5 человек, для любой публики любого уровня, в своем помещении, на предприятиях, на дому или онлайн. Некоторые учебные программы ориентированы, в частности, на банковское дело, финансы, право, медицину и пр. Занятия ведут дипломированные и опытные преподаватели-англофоны.

Контакт: +377 92 05 21 21

District Formation

District Formation делает ставку на адаптацию и предлагает учебные программы в различных областях. Школа предлагает курсы, ориентированные на потребности и трудности учащихся, от уровня А1 (начинающие) до С1 и С2 (хорошее владение языком). Ее учебные программы нацелены на частных лиц, детей, взрослых и предприятия в личных и профессиональных целях.

Контакт: +33 4 93 71 34 06

L’Institut d’Études Tertiaires

Курсы английского языка в Institut d’Études Tertiaires предназначены для взрослых. Программы нацелены больше на предприятия, но подходят и для частных лиц. Тем не менее, они ориентированы на профессиональную деятельность. Курсы проходят в помещении института или на вашем предприятии, имеют целевое направление и адаптированы к потребностям учащихся. Уроки включают в себя разбор конкретных случаев с использованием необходимой лексики устного и письменного языка.

Контакт: +377 92 05 25 25

Carfax Education

Работающая на Ближнем Востоке, в Европе, в Америке и в Азии школа Carfax Education открылась в Монако в 2011 году и нацелена в основном на молодежь. Заведение предлагает курсы на дому, ориентированные на разные предметы, бизнес, банковское дело, математику и пр. Основная цель занятий – подготовить учеников к поступлению в англоязычный университет. Кроме того, общие курсы позволяют ученикам повысить их уровень владения английским языком в рамках школьной программы или в профессиональных целях. Carfax подстраивается под нужды семей, курсы ведутся по британской системе, на дому или онлайн. Учебные программы рассчитаны также на детей старше трех лет, в индивидуальном порядке или в маленьких группах.

Контакт: +377 98 80 11 80

Université dans la ville de Beausoleil

Курсы в Université dans la ville de Beausoleil рассчитаны в основном на начинающих. Учебные программы от уровня А1 до уровня В2 ориентированы на грамматику и лексику. На уровне В1/В2 учащиеся также изучают общественную тематику, литературу, изящные искусства и управление карьерой. Три программы университета рассчитаны на одно занятие в неделю, включающее в себя устные и письменные упражнения.