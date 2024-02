Où apprendre l’anglais à Monaco ?

La dimension internationale de Monaco fait de l’anglais une compétence presque obligatoire pour vivre et travailler en Principauté.

L’anglais, langue de tous les domaines, diplomatie, business, tourisme ou encore ingénierie est devenu un élément incontournable du monde professionnel. Alors si vous souhaitez progresser, Monaco Tribune vous présente les organismes pour apprendre l’anglais.

The Regency School of Languages

Fondée en 1985, The Regency School of Languages propose un large panel de programmes d’anglais. L’organisme dispense des cours individuels ou en petits groupes de 2 à 5 personnes maximum, pour tout public et tout niveau, dans leurs locaux, en entreprise, à votre domicile ou en ligne. Parmi ces cursus, certains sont spécialisés dans différents domaines notamment bancaire, financier, juridique, médical… De plus, les leçons sont délivrées par des professeurs anglophones, diplômés et expérimentés.

Contact : +377 92 05 21 21

District Formation

District Formation mise sur l’adaptation, avec ses cursus orientés vers de multiples domaines. Du niveau A1 (débutant) au niveau C1 ou C2 (bonne maîtrise), l’école propose des cours adaptées aux besoins et aux contraintes. Dans un objectif personnel ou professionnel, elle accompagne les particuliers, enfants et adultes ou encore les entreprises dans différents programmes.

Contact : +33 4 93 71 34 06

L’Institut d’Études Tertiaires

Les cours d’anglais de l’Institut d’Études Tertiaires s’adressent aux adultes. Les programmes se destinent plutôt aux entreprises, mais également aux particuliers. Néanmoins, ils sont orientés vers un aspect professionnel. Dans leurs locaux, ou ceux de votre entreprise, les cours sont ciblés et s’adaptent aux besoins des élèves. Les leçons consistent à pratiquer avec des cas concrets incluant le vocabulaire nécessaire à l’oral et l’écrit.

Contact : +377 92 05 25 25

Carfax Education

Présent au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique et en Asie, Carfax Education, établit à Monaco depuis 2012, accompagne principalement les jeunes. L’organisme, propose des cours à domicile axés sur différentes matières, affaires, banques, maths… L’objectif est principalement de préparer les élèves souhaitant intégrer une université anglophone. Carfax s’adapte aux besoins des familles, les cours basés sur le modèle britannique peuvent être dispensés à domicile ou en ligne. En individuel ou en petit groupe, les programmes sont accessibles dès trois ans.

Contact : +377 98 80 11 80

Université dans la ville de Beausoleil

Les cours de l’Université dans la ville de Beausoleil se destinent plus particulièrement aux débutants. Du niveau A1 au niveau B2, les programmes se concentrent sur la grammaire et le vocabulaire. Au niveau B1/B2, les apprenants sont également amenés à étudier des thèmes de société, littérature, artistique, et biographique. Les trois cursus dispensés se composent d’un cours hebdomadaire incluant des activités orales et écrites.