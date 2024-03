Le stelle di Stars 80 in concerto a Monaco quest’estate

Nel 2024, lo spettacolo Stars 80 ├Ę anche in tourn├ęe in Francia ┬ę Monte-Carlo SBM

In occasione del Monte-Carlo Summer Festival, in programma per il 6 luglio, Sabrina, Christiane di Zouk Machine o ancora Patrick Hernandez interpreteranno le loro mitiche hit.

Pubblicità

Boys boys boys… Il fenomeno da 4,5 milioni di spettatori si prepara a riunire sul palco Sabrina, Emile & Images, Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader, William di D├ębut de Soir├ęe, Christiane di Zouk Machine oltre a Joniece Jamison, Phil Barney e Vivien Savage per un nuovo straordinario spettacolo. Accompagnati dai loro musicisti, gli artisti renderanno omaggio agli incredibili anni ’80.

Mamma Mia! Il musical cult torna a Monaco

Un concerto di beneficenza

Stars 80┬ásosterr├á l’associazione Fight Aids Monaco, che quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario. Altri artisti di prestigio arricchiranno questa edizione, ma saranno svelati prossimamente dalla Monte-Carlo Soci├ęt├ę des Bains de Mer (SBM).

Maggiori informazioni: