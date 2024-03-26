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Мероприятие

Этим летом в Монако выступят звёзды проекта Stars 80

Автор: Sarah Incari
Опубликовано 26 марта 2024
stars-80
Шоу «Звёзды 80-х» также отправится в турне по Франции в 2024 году - © Monte-Carlo SBM
Автор: Sarah Incari
- 26 марта 2024

6 июля Сабрина, Кристиан из Zouk Machine и Патрик Эрнандес представят свои знаменитые хиты на Летнем музыкальном фестивале в Монте-Карло.

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Boys boys boys… Феномен, собравший 4,5 миллиона зрителей, готовит уникальное представление с участием Сабрины, Emile & Images, Патрика Эрнандеса, Жан-Пьера Мадера, Уильяма из Début de Soirée, Кристиан из Zouk Machine, а также Джониса Джемисона, Фила Барни и Вивьен Саваж. Артисты под аккомпанемент своих музыкантов воссоздадут атмосферу безудержных 80-х.

Ретроспектива архивных снимков Бала Роз

Благотворительный концерт

Вся прибыль от благотворительного концерта «Звёзд 80-х» буден направлена в фод ассоциации Fight Aids Monaco, которая в этом году празднует своё двадцатилетие. Группа компаний Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) вскоре анонсирует имена других престижных артистов, которые выступят на фестивале.

Более подробная информация:

  • Стоимость: ужин и шоу от 260 евро
  • Время открытия дверей: 20:00. Начало концерта: 22:30.
  • Бронирование билетов — на сайте montecarlolive.com или по электронной почте ticketoffice@sbm.mc