Этим летом в Монако выступят звёзды проекта Stars 80
6 июля Сабрина, Кристиан из Zouk Machine и Патрик Эрнандес представят свои знаменитые хиты на Летнем музыкальном фестивале в Монте-Карло.
Boys boys boys… Феномен, собравший 4,5 миллиона зрителей, готовит уникальное представление с участием Сабрины, Emile & Images, Патрика Эрнандеса, Жан-Пьера Мадера, Уильяма из Début de Soirée, Кристиан из Zouk Machine, а также Джониса Джемисона, Фила Барни и Вивьен Саваж. Артисты под аккомпанемент своих музыкантов воссоздадут атмосферу безудержных 80-х.
Благотворительный концерт
Вся прибыль от благотворительного концерта «Звёзд 80-х» буден направлена в фод ассоциации Fight Aids Monaco, которая в этом году празднует своё двадцатилетие. Группа компаний Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) вскоре анонсирует имена других престижных артистов, которые выступят на фестивале.
Более подробная информация:
- Стоимость: ужин и шоу от 260 евро
- Время открытия дверей: 20:00. Начало концерта: 22:30.
- Бронирование билетов — на сайте montecarlolive.com или по электронной почте ticketoffice@sbm.mc