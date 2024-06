Un espresso a 1€ sulla Costa Azzurra? Sì, è possibile, all’aeroporto di Nizza!

Da oggi, all’Aeroporto di Nizza è possibile acquistare un espresso a 1€. Ma l’offerta non durerà a lungo.

Avviso per gli amanti del caffè e non solo: dal 17 giugno al 14 luglio l’aeroporto di Nizza riserva un’offerta incredibile. Quale? Un espresso a 1€!

Per approfittarne, è sufficiente superare i controlli di sicurezza, recarsi nella zona d’imbarco e dirigersi in uno dei numerosi bar e ristoranti aderenti all’iniziativa. Tra questi Le Bar Horizon, Pokawa, Jamie’s Deli, La Paillote, Joe & The Juice, Eric Kayser e Thierry Marx’s La Plage nel terminal 2, e Starbucks, Pret à manger, Chez Pipo e Pan Garni nel terminal 1.

Un’offerta gustosissima

Selezionati tra i migliori caffè del mondo, gli espressi a 1€ sono realizzati con miscele eccezionali dalle origini più disparate, coltivate con passione e rispetto per l’ambiente. Potrete scegliere tra caffè corposi e intensi, con note di cioccolato e noci, provenienti dalle montagne delle Ande e dai Robusta asiatici, caffè speziati, esotici e legnosi, provenienti da piantagioni d’alta quota in Etiopia e a Sumatra, un’Arabica colombiana fruttata e saporita, a base di frutti rossi e agrumi, e un’Arabica brasiliana con note rotonde e di cioccolato, proveniente da diversi territori (Cerrado, Mogiana e South Minas).

Sia che abbiate davanti a voi una lunga attesa tra un volo e l’altro o andiate di fretta ma non volete rinunciare a un piccolo piacere, un espresso a 1€ sulla Costa Azzurra non si può rifiutare. Sono previste anche degustazioni di biscotti e pasticcini in entrambi i terminal dell’aeroporto di Nizza. Non vi resta che prendervi una meritata pausa caffè!