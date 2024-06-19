Эспрессо всего за 1 евро? Невозможное возможно в аэропорту Ниццы!

В течение очень ограниченного времени в аэропорту Ниццы действует специальное предложение — эспрессо всего за €1

Внимание любителям кофе и не только: в аэропорту Ниццы с 17 июня по 14 июля 2024 года действует уникальная акция: чашечка эспрессо всего за €1!

Pеклама

Чтобы воспользоваться этим предложением, вам нужно лишь пройти контроль безопасности и оказаться в зале посадки, где можно с комфортом устроиться в одном из многочисленных баров и ресторанов, участвующих в акции. Среди них Le Bar Horizon, Pokawa, Jamie’s Deli, La Paillote, Joe & The Juice, Eric Kayser и Thierry Marx’s La Plage в терминале 2, а также Starbucks, Pret à Manger, Chez Pipo и Pan Garni в терминале 1.

Четыре новых рейса компании easyJet из Ниццы

Предложение с богатым вкусом

Эспрессо за €1 готовится из отборных кофейных зёрен, выращенных с любовью и бережным отношением к окружающей среде. На выбор предлагаются полнотелые, насыщенные сорта с нотками шоколада и орехов из Андских гор и азиатской робусты; пряные, экзотические сорта с высокогорных плантаций Эфиопии и Суматры с древесными оттенками; фруктовая, терпкая колумбийская арабика с нотками красных фруктов и цитрусовых; и бразильская арабика с округлыми, шоколадными нотками из разных регионов (Серрадо, Моджиана и Южный Минас).

Неважно, наслаждаетесь вы чашечкой превосходного кофе в ожидании своего рейса или выпиваете его буквально на лету — от такого предложения за €1 сложно отказаться. В обоих терминалах аэропорта Ниццы также будут проводиться дегустации печенья и кондитерских изделий. Так что используйте свой кофе-брейк с пользой!