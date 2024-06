Un expresso à 1€ ? Oui, c’est possible, à l’aéroport de Nice !

L’Aéroport de Nice propose dès aujourd’hui un expresso à 1€ et ce, pour une durée très limitée.

Avis aux grands amoureux du café et aux autres : l’aéroport de Nice met en place une offre exceptionnelle du 17 juin au 14 juillet 2024. Au programme ? Un expresso à seulement 1€ !

Publicité

Afin d’en bénéficier, il faut simplement passer le contrôle de sûreté et rejoindre la salle d’embarquement avant de se diriger vers un des nombreux bars et restaurants participants. Parmi eux, on retrouve Le Bar Horizon, Pokawa, Jamie’s Deli, La Paillote, Joe & The Juice, Eric Kayser, La Plage de Thierry Marx au terminal 2 et Starbucks, Pret à manger, Chez Pipo, Pan Garni pour le terminal 1.

Découvrez quatre nouveaux vols easyJet depuis Nice

Une offre riche en saveurs

Sélectionnés parmi les meilleurs cafés du monde, les expressos à 1€ sont issus d’assemblages d’exception d’origines diverses et variées et cultivés avec passion et respect de l’environnement. Il y a le choix entre des cafés corsés et intense, aux notes de chocolat et de noix venus des montagnes des Andes et Robusta asiatique, des cafés épicés, exotiques et boisés, issus de plantations d’altitude qui proviennent d’Ethiopie ou de Sumatra, un Arabica Colombien fruité et acidulé à base de fruits rouges et agrumes mais aussi un Arabica du Brésil aux notes chocolatées et rondes, de différents terroirs (Cerrado, Mogiana et South minas).

Que ce soit pour accompagner une longue attente entre deux vols ou pour partager un court instant de plaisir pour les plus pressés, un expresso à 1€ ne se refuse pas. Des dégustations de biscuits et pâtisseries auront également lieu dans les deux terminaux de l’aéroport de Nice. De quoi profiter pleinement de sa pause café !