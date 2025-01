Santa Devota: ecco come si festeggia quest’anno a Monaco

Domenica 26 e lunedì 27 gennaio 2025 si festeggia Santa Devota, la patrona di Monaco.

Conoscete la storia di questa tradizione? La santa patrona di Monaco è la protagonista di una leggenda, la “Leggenda di Santa Devota”.

Secondo questa leggenda, Devota (Dévote in francese), giovane cristiana della Corsica, fu martirizzata dal prefetto Barbaro al tempo degli imperatori Diocleziano e Massimiano, in una data che potrebbe essere collocata nel 303 o nel 304.

Il suo corpo venne trafugato la notte successiva da alcuni fedeli e messo in una barca. L’imbarcazione, che doveva trasportare la salma in Africa, fu sorpresa da una tempesta. Guidata da una colomba verso la costa europea, approdò in quella che più tardi si sarebbe chiamata Monaco, dove in epoca romana c’era un porto di scalo. Venne così prelevata e sepolta in una cappella nella valle delle “Gaumates”, vicino al porto, il 27 gennaio dello stesso anno. Sotto Onorato II, nel XVII secolo, Santa Devota divenne patrona di Monaco.

Dal 1874, la tradizione si rinnova ogni anno: una barca viene bruciata sul rogo alla presenza del Sovrano e della Famiglia Principesca, accompagnati da personalità monegasche di spicco. Ecco il programma delle celebrazioni per il 2025:

Domenica 26 gennaio:

10:30: Messa tradizionale monegasca nella chiesa di Sainte-Dévote.

Quest’anno il pubblico è invitato a seguire i festeggiamenti in diretta su schermi giganti. Ci saranno due aree transennate accessibili dalle 17:30: il piazzale di Place Sainte-Dévote e il Quai Albert Ier, vicino alla piscina.

18:30: Trasmissione della processione delle Reliquie di San Devota

Ore 19:00: Trasmissione del Saluto al Santissimo Sacramento

Intorno alle 19:45: Trasmissione dell’incendio dell’imbarcazione.

Dalle 20:15: spettacolo di droni di 8 minuti che ripercorre i momenti salienti della vita di Santa Devota: dalla fede alla morte, passando per il calvario, per finire con la canonizzazione accompagnata da un Sanctus.

Chi si trova sul piazzale della chiesa di Sainte Dévote e vuole recarsi al Quai Albert Ier per il rogo dell’imbarcazione e lo spettacolo dei droni dovrà utilizzare i passaggi sotterranei a sinistra della chiesa di Sainte-Dévote e in fondo all’Avenue d’Ostende.

Lunedì 27 gennaio nella Cattedrale di Monaco:

Ore 10: Messa pontificale presieduta da Paul-Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato.

Alla messa parteciperanno la Famiglia Principesca, il Governo del Principe, le assemblee elette e gli organi costituiti, oltre a numerosi fedeli.

Poi, una processione con la partecipazione dei Pénitents de l’Archiconfrérie de la Miséricorde si dirigerà verso il Palazzo del Principe con la teca contenente le reliquie scortata dai Carabinieri del Principe.

18:30: Concerto spirituale a lume di candela “Mozart a Monaco” dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo.

