Как праздновать день Святой Девоты в Монако в этом году?

Княжеская семья поджигает лодку день Святой Девоты, 26 января 2024 года © Дирекция по связям / Мануэль Витали (Manuel Vitali)

В воскресенье, 26 января, и понедельник, 27 января 2025 года пройдут празднования дня Святой Девоты, покровительницы Монако.

Знаете ли вы историю этой традиции? Персонаж признанной Святой Покровительницы Монако лежит в основе «Легенды о Святой Девоте».

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Согласно этой легенде, Девота – молодая христианка, уроженка Корсики – была замучена префектом Барбарусом при императорах Диоклетиане и Максимиане приблизительно в 303 или 304 году.

Её тело, украденное верующими на следующую ночь после трагедии, поместили в лодку. Эта лодка, которая должна была перевезти тело девушки в Африку, попала в шторм. Ведомую голубем к европейскому берегу лодку прибило к земле, которая позже стала называться Монако и где в римские времена был транзитный порт. Тело девушки похоронили в часовне в долине Гомат, недалеко от порта, 27 января того же года. При Оноре II в XVII-м веке Святая Девота стала Покровительницей Монако.

Знаете ли вы мифы и легенды Монако?

С 1874 года устоялась традиция ежегодно сжигать на костре лодку в присутствии Князя, его семьи и видных деятелей Княжества. Ознакомьтесь с программой торжеств 2025 года:

Воскресенье, 26 января:

10:30: Традиционная месса на монегасском языке в храме Святой Девоты.

В этом году публике предлагается наблюдать за празднованием в прямом эфире на огромных экранах. С 17:30 будут доступны две охраняемые зоны, а именно – площадь Святой Девоты и набережная Альбера I рядом с бассейном.

18:30: Ретрансляция шествия с мощами Святой Девоты.

19:00: Ретрансляция Благословения Святейшего Причастия

Около 19:45: Ретрансляция сжигания лодки

С 20:15: 8-минутное шоу дронов, воплощающее важные вехи бытия Святой Девоты: от её веры до смерти, через её муки, и заканчивая её канонизацией со Святым благословением.

Публика на площади перед храмом Святой Девоты, желающая пойти на набережную Альбера I на сжигание лодки и шоу дронов, должна будет использовать подземные коридоры слева от храма Святой Девоты и внизу авеню д’Остенд.

Понедельник, 27 января, Кафедральный собор Монако:

10:00: Торжественную мессу проведёт Поль-Ришар Галлажер, секретарь Государственного секретариата по связям с зарубежьем.

В этой торжественной мессе примут участие Княжеская семья, княжеское правительство, приглашённые ассоциации, представители органов управления и судов, а также многочисленные верующие.

Затем процессия с участием кающихся Братства Милосердия в сопровождении княжеских карабинеров направится к Княжескому дворцу с ракой с мощами.

18:30: Духовный концерт при свечах «Моцарт в Монако» в исполнении Филармонического оркестра Монте-Карло.

©mairiedemonaco

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