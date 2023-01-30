Знаете ли вы мифы и легенды Монако?

По случаю празднования Дня Святой Девоты Monaco Tribune решило рассказать вам три мифа, связанных с Княжеством.

На прошлой неделе Княжество отмечало День святой Девоты. Одним из исторических национальных мифов страны является «Легенда о Святой Девоте», повествующая о жизни молодой христианской мученицы Девоты, тело которой прибило в лодке штормом к берегам Монако (которое в те времена ещё называлось по-другому).

Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

С 1874 года население свято чтит следующую традицию: в присутствии Государя и Княжеской семьи на костре сжигают целую лодку. Вечером минувшего четверга Княгиня Шарлен, Принцесса Габриэлла и Наследный принц Жак подожгли лодку на глазах у нескольких сотен человек, в том числе многих высокопоставленных деятелей Княжества. Поистине торжественный момент под убаюкивающий треск костра и мелодичные корсиканские песни.

Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Когда догорели последние огни, вечер завершило световое шоу дронов. Современная новинка, организованная Мэрией Монако, добавила последний волшебный штрих, рассказав историю Святой Девоты в небе над Княжеским дворцом.

Добродетель и Фортуна в Монте-Карло

Эта легенда взята из книги под названием Nice et Monaco à travers les âges, Chroniques et Légendes («Ницца и Монако сквозь века: хроники и легенды»), написанной канадским юристом, профессором и политиком Александром Лакостом (Alexandre Lacoste) и опубликованной в 1884 году.

Давным-давно Князь Монако был очень несчастен, потому что земля Княжества была суха и бесплодна, а его подданные были ужасно бедны. Однажды во время прогулки князь заметил неподвижное тело молодой женщины. Её глаза были завязаны, ноги стянуты путами, а одета она была, как богини и матроны Древней Греции. Князь приказал отнести ее в самую красивую комнату дворца и ухаживать за ней.

На следующую ночь женщина встала и сказала Князю: «Князь, я — богиня Фортуна. Твои беды тронули меня, я хочу попытаться исправить их. Однако мне не дано сделать тебя счастливым сразу, даровав процветание твоим подданным (…) все, что я могу для тебя сделать, это оставить тебе талисман, который, при умелом использовании, однажды принесет богатство Твоему маленькому государству, создав здесь промысел». Она оставила ему простое колесо и исчезла.

Шли дни, а судьба монегасков оставалась прежней. Однажды утром в Монако приехал старьевщик и был принят князем. После долгих переговоров интерес торговца вызвало колесо, оставленное Фортуной. В обмен на колесо он предложил Князю ежегодную ренту, которая обеспечит процветание Монако. Князь принял предложение.

Торговец на самом деле был богом Плутосом. По взмаху своей палочки он создал великолепный дворец с прекрасными садами. Благодаря добродетели и промыслу в Монако вернулось процветание, торговля принесла свои плоды. Колесо Фортуны сработало.

Легенда о золотой козе

Вы знакомы с отелем Château de la Chèvre d’Or (прим.пер.: отель «Золотая коза»)? Этот превосходный ресторан для гурманов находится в Эзе. Но знаете ли вы, что его название происходит из провансальской легенды, действие которой происходило вблизи Монако?

Чтобы понять происхождение «Золотой козы», нам нужно окунуться в историю Прованса. Регион подвергался набегам сарацинов с 730 по 973 год. Мавры прибыли из Испании и продолжали продвигаться на север. Они поселились в Провансе и разграбили многие земли, собрав знатную добычу.

Отель Château de la Chèvre d’Or © Википедия

Под давлением короля Прованса Конрада III некоторые сарацины испугались и задумали спрятать свои сокровища. Один из них, Абдельраман, спрятал свою добычу в козлиную шкуру, которую он задумал схоронить в пещерах Валь-Данфера, расположенных в Малых Альпах.

Попав туда, сарацин был приведен козой к ведьме Тавен, которая предложила ему особую задачу. Если ему удавалось победить чудовище, он мог спрятать в пещерах свои сокровища по своему усмотрению. Абдельраман, жадный до денег и богатства, согласился. После двух дней и двух ночей борьбы оба они, сарацин и его противник, погибли.

Через некоторое время приспешники Абдельрамана увидели, как из пещеры вышла золотая от рогов до копыт коза. Теперь по легенде эта коза охраняет сокровища мавров из Фраксинета. Некоторые говорят, что её можно увидеть резвящейся на горных хребтах и оставляющей за собой золотые нити…