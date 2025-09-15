Monte-Carlo Jazz Festival 2025: un programma d’eccezione tra leggende e nuove rivelazioni
La 19ª edizione del prestigioso festival monegasco riunisce, dal 20 al 29 novembre, una costellazione di artisti internazionali per celebrare lo spirito libero del jazz sotto l’alto patronato del Principe Alberto II.
Un viaggio musicale tra sonorità orientali e caraibiche
L’Opéra Garnier di Monte-Carlo si prepara a vibrare al ritmo di una programmazione eclettica che mescola leggende affermate e talenti emergenti. Tra le star in cartellone, Ibrahim Maalouf proporrà il 21 novembre un toccante omaggio a Oum Kalthoum, a cinquant’anni dalla scomparsa dell’icona egiziana. Il trombettista franco-libanese rivisita le “Mille e una notte” in una rilettura contemporanea dalle sonorità orientali.
Le atmosfere caraibiche arriveranno invece con Monty Alexander, leggenda giamaicana del piano jazz moderno, che si esibirà il 26 novembre insieme ai suoi compagni Luke Sellick e Jason Brown. La serata “isola” proseguirà con la salsa sensuale di Yuri Buenaventura e il suo nuovo album “Amame”.
I maestri francesi protagonisti
L’organo Hammond risuonerà sotto le dita esperte di Rhoda Scott, l’iconica organista “scalza”, accompagnata dalla voce aerea di David Linx il 28 novembre. La serata si concluderà con Michel Jonasz e il suo “Soul Tour”, insieme ai fedeli compagni Manu Katché alla batteria e Jean-Yves d’Angelo alle tastiere, per rivisitare i suoi brani senza tempo.
Il festival accoglierà anche sonorità più contemporanee con i Morcheeba, pionieri del trip-hop britannico, e Asaf Avidan, la cui voce androgina e struggente chiuderà questa edizione il 29 novembre.
Una tradizione di eccellenza che continua
Fedele alla sua tradizione, l’apertura sarà affidata ai giovani talenti dell’Académie Rainier III il 20 novembre. Una conferenza di Thierry Jousse sui legami tra jazz e cinema arricchirà inoltre il programma, a testimonianza dell’ambizione culturale di questo appuntamento imperdibile dell’autunno monegasco.
Informazioni pratiche: Dal 20 al 29 novembre 2025, Salle Garnier, Opéra de Monte-Carlo. Prezzi da 12€ a 100€. Prenotazioni: +377 98 06 36 36