Джазовый фестиваль в Монте-Карло 2025: легенды и новые имена на одной сцене

С 20 по 29 ноября 2025 года Монако снова станет столицей джаза: в Опере Гарнье пройдет 19-й фестиваль, который соберет звезд мировой сцены и откроет публике новые имена. Праздник пройдет под высоким патронажем Князя Альбера II.

Восточные и карибские настроения

Опера Гарнье в Монте-Карло готовится к особым вечерам: на сцене встретятся легенды джаза и новые таланты. Один из самых ожидаемых концертов — выступление Ибраhима Маалуфа 21 ноября. Музыкант посвятит его великой египетской певице Ум Кульсум, ровно через пятьдесят лет после её ухода. Франко-ливанский трубач по-новому расскажет «Тысячу и одну ночь», добавив в музыку современные звучания и восточные краски.

Карибские настроения в программу привнесёт легендарный ямайский пианист Монти Александр. 26 ноября он выйдет на сцену вместе с Люком Селликом и Джейсоном Брауном. А после их выступления вечер продолжится зажигательной сальсой Юрия Буэнавентуры, который представит свой новый альбом Amame.

Французские мастера на главной сцене

28 ноября публику ждет встреча с Родой Скотт — культовой органисткой, которую называют «леди босиком». Её фирменное звучание Hammond-органа дополнит утонченный вокал Дэвида Линкса. А завершит вечер Мишель Жонас со своим Soul Tour. Вместе с ним на сцене выступят Ману Каше (ударные) и Жан-Ив д’Анджело (клавишные). Вместе они исполнят лучшие хиты, ставшие классикой французского джаза и соула.

Фестиваль не ограничивается классикой. В программу вошли и новые направления: британская группа Morcheeba представит фирменный трип-хоп, а финальной точкой 29 ноября станет концерт Асафа Авидана. Его особый андрогинный голос обещает стать одним из самых эмоциональных моментов фестиваля.

Верность традициям

По традиции фестиваль откроется 20 ноября концертом молодых музыкантов Академии Rainier III. А особый штрих в программу внесёт конференция Тьерри Жусса о том, как джаз связан с миром кино. Эти события ещё раз подчеркивают культурный размах и значение фестиваля в осенней жизни Монако.

Практическая информация: с 20 по 29 ноября 2025 года, Зал Гарнье, Опера Монте-Карло. Билеты: от 12 до 100 евро. Бронирование: +377 98 06 36 36