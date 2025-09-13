Monte-Carlo Jazz Festival 2025 : une programmation d’exception mêle légendes et révélations

La 19e édition du prestigieux festival monégasque réunit du 20 au 29 novembre une pléiade d’artistes internationaux pour célébrer l’esprit libre du jazz sous le haut patronage du Prince Albert II.

Un voyage musical aux accents orientaux et caribéens

L’Opéra Garnier de Monte-Carlo s’apprête à vibrer au rythme d’une programmation éclectique qui mêle légendes établies et talents émergents. Parmi les têtes d’affiche, Ibrahim Maalouf propose le 21 novembre un hommage bouleversant à Oum Kalthoum, cinquante ans après la disparition de l’icône égyptienne. Le trompettiste franco-libanais revisite les « Mille et Une Nuits » dans une relecture contemporaine aux accents orientaux.

Les rythmes caribéens s’invitent également avec Monty Alexander, légende jamaïcaine du piano jazz moderne, qui se produit le 26 novembre aux côtés de ses complices Luke Sellick et Jason Brown. Cette soirée « île » se poursuit avec la salsa sensuelle de Yuri Buenaventura et son nouvel album « Amame ».

Les maîtres français à l’honneur

L’orgue Hammond résonnera sous les doigts experts de Rhoda Scott, l’iconique organiste « aux pieds nus », accompagnée du vocaliste aérien David Linx le 28 novembre. Cette soirée se clôture avec Michel Jonasz et sa « Soul Tour », entouré de ses complices Manu Katché à la batterie et Jean-Yves d’Angelo aux claviers, pour revisiter ses tubes intemporels.

Le festival accueille également des univers plus contemporains avec Morcheeba, pionniers du trip-hop britannique, et Asaf Avidan, dont la voix androgyne bouleversante clôturera cette édition le 29 novembre.

Une tradition d’excellence maintenue

Fidèle à sa tradition, l’ouverture sera assurée par les jeunes talents de l’Académie Rainier III le 20 novembre. Une conférence de Thierry Jousse sur les liens entre jazz et cinéma enrichira également cette programmation, témoignant de l’ambition culturelle de cet événement incontournable de l’automne monégasque.

Informations pratiques : Du 20 au 29 novembre 2025, Salle Garnier, Opéra de Monte-Carlo. Tarifs de 12€ à 100€. Réservations : +377 98 06 36 36