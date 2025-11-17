Scoprire Monaco
Monaco Tribune Directory - CulturaCultura
Monaco Tribune Directory - EventiEventi
Monaco Tribune Directory - Informazioni utiliInformazioni utili
Monaco Tribune Directory - Monaco nel mondoMonaco nel mondo
Monaco Tribune Directory - PersonaggiPersonaggi
Monaco Tribune Directory - Ristoranti e localiRistoranti e locali
Monaco Tribune Directory - SportSport
Monaco Tribune Directory - TurismoTurismo
Pubblicità »
Video Podcast
Logo di Monaco Tribune / Collegamento alla home page
Pubblicità »
Notizia

130 anni di storia automobilistica monegasca in mostra al Grimaldi Forum nel 2026

Autore: Monaco Tribune
Pubblicato il 17 Novembre 2025
2 minuti di lettura
Parmi les pièces attendues figurent une Bugatti 35B ayant participé au Grand Prix de Monaco 1929, issue des collections du Nationales Automuseum © Xavier de Nombel
Tra i pezzi più attesi, una Bugatti 35B che partecipò al Grand Prix di Monaco del 1929, proveniente dalle collezioni del Nationales Automuseum © Xavier de Nombel
Autore: Monaco Tribune
- 17 Novembre 2025
2 minuti di lettura

La prossima estate il Grimaldi Forum dedicherà una grande mostra al legame storico tra Monaco e l’automobile.

L’istituzione culturale monegasca annuncia l’apertura delle prevendite a partire dal 1º dicembre per questa retrospettiva intitolata “Monaco e l’Automobile, dal 1893 ai giorni nostri”, che si terrà dal 1º luglio al 6 settembre 2026. Con decine di veicoli emblematici e archivi inediti che coprono 130 anni di passione meccanica disposti su 4.000 m², l’evento si inserisce nella programmazione per il 25º anniversario del Grimaldi Forum, che quest’anno moltiplica gli appuntamenti di grande portata.

L’alta gioielleria protagonista a Monaco in una serata scintillante

Una collezione eccezionale di veicoli rari

Saranno presentate al pubblico oltre cinquanta automobili iconiche, che ripercorreranno l’evoluzione della disciplina nel territorio monegasco. Dai primi concorsi di eleganza ai moderni bolidi di Formula 1, passando per le leggende del Rally di Monte-Carlo, la mostra affronterà tutte le sfaccettature di questa passione centenaria.

Mercedes F1 W06 Hybrid Studiobilder © Mercedes-Benz Grand Prix Ltd
Mercedes F1 W06 Hybrid Studiobilder © Mercedes-Benz Grand Prix Ltd

Un curatore prestigioso

Rodolphe Rapetti, Conservatore generale del Patrimonio, sarà il curatore della mostra. Il progetto beneficia del sostegno dell’Automobile Club de Monaco, istituzione imprescindibile della vita sportiva automobilistica monegasca da oltre un secolo.

Pubblicità »

“È la prima volta che una mostra di tale portata viene dedicata a questa relazione unica tra il Principato e l’automobile”, sottolinea il comunicato di presentazione. L’evento promette in particolare l’accesso ad archivi finora mai resi pubblici.

Le Grand Prix de Monaco a été créé en 1929 © DR
Il Grand Prix di Monaco è nato nel 1929 © DR

La mostra metterà inoltre in risalto il legame storico tra la famiglia principesca e il mondo dell’automobile. Una passione che si tramanda di generazione in generazione e che rappresenta un filo conduttore della storia moderna di Monaco, dallo sviluppo delle infrastrutture stradali ai grandi eventi sportivi internazionali che il Principato ospita.

Informazioni pratiche

  • Aperta dal 1º luglio al 6 settembre 2026 al Grimaldi Forum Monaco.
  • Biglietti disponibili sul sito grimaldiforum.com o telefonando al +377 99 99 30 00.