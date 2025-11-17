130 anni di storia automobilistica monegasca in mostra al Grimaldi Forum nel 2026
La prossima estate il Grimaldi Forum dedicherà una grande mostra al legame storico tra Monaco e l’automobile.
L’istituzione culturale monegasca annuncia l’apertura delle prevendite a partire dal 1º dicembre per questa retrospettiva intitolata “Monaco e l’Automobile, dal 1893 ai giorni nostri”, che si terrà dal 1º luglio al 6 settembre 2026. Con decine di veicoli emblematici e archivi inediti che coprono 130 anni di passione meccanica disposti su 4.000 m², l’evento si inserisce nella programmazione per il 25º anniversario del Grimaldi Forum, che quest’anno moltiplica gli appuntamenti di grande portata.
L’alta gioielleria protagonista a Monaco in una serata scintillante
Una collezione eccezionale di veicoli rari
Saranno presentate al pubblico oltre cinquanta automobili iconiche, che ripercorreranno l’evoluzione della disciplina nel territorio monegasco. Dai primi concorsi di eleganza ai moderni bolidi di Formula 1, passando per le leggende del Rally di Monte-Carlo, la mostra affronterà tutte le sfaccettature di questa passione centenaria.
Un curatore prestigioso
Rodolphe Rapetti, Conservatore generale del Patrimonio, sarà il curatore della mostra. Il progetto beneficia del sostegno dell’Automobile Club de Monaco, istituzione imprescindibile della vita sportiva automobilistica monegasca da oltre un secolo.
“È la prima volta che una mostra di tale portata viene dedicata a questa relazione unica tra il Principato e l’automobile”, sottolinea il comunicato di presentazione. L’evento promette in particolare l’accesso ad archivi finora mai resi pubblici.
La mostra metterà inoltre in risalto il legame storico tra la famiglia principesca e il mondo dell’automobile. Una passione che si tramanda di generazione in generazione e che rappresenta un filo conduttore della storia moderna di Monaco, dallo sviluppo delle infrastrutture stradali ai grandi eventi sportivi internazionali che il Principato ospita.
Informazioni pratiche
- Aperta dal 1º luglio al 6 settembre 2026 al Grimaldi Forum Monaco.
- Biglietti disponibili sul sito grimaldiforum.com o telefonando al +377 99 99 30 00.